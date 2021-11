Trupa suedeză Meshuggah vine la ARTmania Festival 2022

Trupa metal suedeză Meshuggah va concerta la ediţia de anul viitor a festivalului ARTmania, programată să aibă loc în perioada 22 - 24 iulie, conform news.ro.

Acesta va fi al doilea show al grupului la Sibiu, după ce a cântat la festival în urmă cu zece ani.

Pentru ARTmania Festival 2022 au fost anunţate trupele Cult of Luna, Leprous, Mercyful Fate, My Dying Bride, Pain of Salvation, Transatlantic, Testament, The Pineapple Thief, The Vintage Caravan, Bucovina, Dordeduh şi Taine.

Meshuggah a fost înfiinţată în 1987, în Umeå. Muzica trupei îmbină elemente math rock, tech death cu ritmuri de free jazz şi thrash metal. Grupul a trecut prin mai multe schimbări de componenţă, însă asta nu i-a afectat foarte mult parcursul discografic. A lansat opt albume.

EP-ul de debut, „Psykisk Testbild”, a apărut în 1989. Primul album, „Contradictions Collapse”, a venit doi ani mai târziu. Trupa s-a făcut remarcată la nivel internaţional odată cu albumul „Destroy, Erase, Improve” (1995), care s-a bucurat de succes, la fel şi „Chaosphere” (1998). Cel mai recent disc lansat este „The Violent Sleep of Reason” (2016).

Bateristul Tomas Haake, prezent în lineup de la primul album, este inclus în lista Rolling Stone a celor mai buni 100 de toboşari din toate timpurile.

Cea de-a 15-a ediţie a festivalului de la Sibiu va avea loc între 22 şi 24 iulie 2022, abonamentele fiind deja disponibile pe artmaniafestival.ro, eventim.ro şi iabilet.ro la preţul de 450 de lei plus taxe.

Toate abonamentele achiziţionate pentru festivalul ARTmania în perioada 2019 - 2021 sunt valabile pentru ediţiade anul viitor, fără modificări suplimentare de cost.