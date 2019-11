Trupa The Who, prima onorată pe Music Walk of Fame din Londra

Membrii formației rock britanice The Who au devenit primii artiști onorați pe nou înființata Music Walk of Fame din Londra, o atracție culturală care are ca model celebrul Bulevard al gloriei din Hollywood, Los Angeles, potrivit Reuters.

După prezentarea noului Music Walk of Fame, cei doi membri supraviețuitori ai formației The Who, Roger Daltrey și Pete Townshend, s-au fotografiat lângă placa imprimată cu imaginea unui disc pe care a fost inscripționat numele trupei, conform Mediafax.

Music Walk of Fame a fost înființat în districtul Camden din nordul Londrei și va onora artiști și alte personalități din industria muzicii.

"Camden a fost întotdeauna vital pentru scena muzicală înfloritoare a Londrei și este, așa cum știm cu toții, un centru al artelor celebru în lume", se arată în comunicatul trupei The Who.

Potrivit administratorilor noii atracții culturale londoneze, aproximativ 20 de plăci vor fi dezvelite anual, cu numele unor personalități care vor acoperi mai multe categorii, precum "simbol", "inovație", "industrie", "eroi necunoscuți" și "artistul anului".

Bulevardul gloriei londonez va beneficia și de o aplicație care va oferi informații despre istoria industriei muzicii.

Pete Townshend şi Roger Daltrey sunt membrii supravieţuitori din componenţa originală a trupei The Who, după decesul toboşarului Keith Moon şi cel al basistului John Entwistle.

Trupa The Who a fost înfiinţată în 1964, în Marea Britanie, și este considerată una dintre cele mai influente din domeniul muzicii rock. Printre cele mai cunoscute cântece ale trupei se numără "I Can't Explain", "My Generation", "Substitute" şi "Happy Jack".

În 2001, The Who a primit un premiu Grammy pentru contribuţia sa la dezvoltarea industriei muzicale. De asemenea, trupa a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1990, iar şapte dintre materialele sale discografice au fost incluse în topul 500 al celor mai bune albume din toate timpurile realizat de revista Rolling Stone.