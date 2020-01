Trupurile a trei pompieri americani care au murit într-un accident de avion utilitar recuperate în Australia

Trupurile celor trei pompieri americani care au decedat la începutul acestei săptămâni în Australia în urma prăbuşirii avionului utilitar pentru stingerea incendiilor în care se aflau au fost recuperate, a anunţat sâmbătă poliţia citată de Reuters, potrivit Agerpres.

O purtătoare de cuvânt a poliţiei statului New South Wales a confirmat pentru Reuters că au fost recuperate corpurile neînsufleţite ale pompierilor. ''Au fost prelevate pentru o examinare postmortem şi pentru confirmarea identităţii'', a declarat ea.Coulson Aviation, compania privată canadiană care i-a angajat pe cei trei veterani americani, a publicat numele acestora - căpitanul Ian H. McBeth, de 44 de ani, din Great Falls, Montana, ofiţerul Paul Clyde Hudson, de 42 de ani, din Buckeye, Arizona, şi inginerul de aviaţie Rick DeMorgan Jr., de 43 de ani, din Navarra, Florida.Prăbuşirea avionului utilitar pentru stingerea incendiilor C-130 a provocat durere în Australia unde incendiile de vegetaţie s-au soldat din octombrie anul trecut cu 33 de decese şi dispariţia a milioane de animale.

Comandatul pompierilor din zonele rurale din statul New South Wales, Shane Fitzsimmons, a indicat la scurt timp după producerea accidentului că autorităţile australiene au pierdut contactul cu avionul Hercules C-130 în zona muntoasă Snowy Monaro, joi, în jurul orei locale 13:30 (02:30 GMT). Cauzele accidentului nu sunt deocamdată cunoscute, dar Shane Fitzsimmons a subliniat joi că vântul violent face ''foarte dificilă'' pilotarea acestor avioane de mari dimensiuni.



Americanii făceau parte dintr-un contingent multinaţional care ajută Australia să combată incendiile de vegetaţie devastatoare care au mistuit în trei luni o suprafaţă egală cu aproximativ o treime din cea a Germaniei, transformând în cenuşă mii de case.



În New South Wales continuă să fie active 57 de focare, a anunţat pe Twitter Serviciul Rural de Pompieri din acest stat.



Condiţiile de incendiu s-au îmbunătăţit în Queensland, Victoria şi New South Wales, statele cele mai afectate, meteorologii prognozând precipitaţii abundente în acest weekend.