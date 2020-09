Tudor Benga, candidatul USR PLUS la preşedinţia Consiliului Judeţean Braşov: 'Primarii nu sunt capabili să atragă fonduri europene şi să le folosească'

Mulţi primari din judeţul Braşov nu au capacitatea de a atrage fonduri europene şi unele administraţii locale braşovene sunt "abuzive" a declarat, miercuri, deputatul Tudor Benga (foto), candidatul USR PLUS la preşedinţia Consiliului Judeţean Braşov, informează Agerpres.

"Am circulat zi de zi prin judeţ şi am văzut incapacitatea enormă de a atrage fonduri europene. Nu e vorba că nu sunt bani, sunt. Dar aparatul administrativ şi primarii, administraţia publică, nu sunt capabili să atragă fonduri şi să le folosească. Dacă avem primari gospodari, se poate face treabă foarte bună pe fonduri europene", a declarat Benga pentru sursa citată.

Potrivit acestuia, o nouă administraţie judeţeană condusă de USR PLUS, la Braşov, va sprijini nu doar primarii proveniţi din propriile rânduri, ci şi pe cei de altă coloratură politică să întocmească proiecte pentru atragerea de fonduri europene.

"Există inclusiv experienţe administrative în România - e drept, le numeri pe degete - dar acestea se bazează pe capacitatea de accesare a fondurilor europene. Cine vrea să facă treabă, indiferent de coloratura politică, va avea tot sprijinul meu. Cine vrea să piardă vremea sau, mai mult decât atât, îmi dau seama cât de abuzive sunt administraţiile locale - în Ţara Făgăraşului, tot ceea ce ţine de punerea în posesie sau emiterea titlurilor de proprietate e o problemă majoră şi acolo e un abuz. Şi şi din acest punct de vedere, o să-mi fac treaba în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov şi voi intra în aceste probleme şi mi-e extrem de greu să cred că administraţia judeţeană actuală nu ştie de aceste probleme care sunt răspândite în tot judeţul", a afirmat candidatul USR PLUS la preşedinţia CJ Braşov.

În ce priveşte crearea de locuri de muncă în judeţ, Benga a reiterat ideea că una dintre priorităţile sale în calitate de şef al administraţiei judeţene, va fi dezvoltarea transportului public interjudeţean şi alta, înfiinţarea unui birou, în cadrul CJ Braşov, pentru investitori.

"Atribuţii directe, CJ are puţine, dar indirecte are şi vă dau doar un exemplu: marii angajatori din Braşov au propriile sisteme de transport pentru că nu au forţă de muncă şi trebuie să o adune din tot judeţul. Este un cost mare şi trebuie să plimbe prin tot judeţul microbuze, e un cost pe care trebuie să îl suporte. (...) Timpii de navetă devin foarte, foarte lungi şi pentru asta avem nevoie de un transport public intrajudeţean pus la punct. Avem nevoie să poţi să ajungi într-o oră, o oră şi jumătate, din cel mai îndepărtat colţ al judeţului în municipiul Braşov. O altă problemă: administraţia judeţeană trebuie să pună la punct o autoritate dedicată atragerii de investiţii şi customer service-ului investitorilor, are nevoie să identifice terenurile disponibile şi, mai mult, să aibă o atitudine proactivă, să caute - pentru că sunt, în lumea largă oportunităţi, pentru că sunt companii care au prezenţă în Braşov, în ţara noastră, şi doresc să-şi reloce aici facilităţile de producţie din alte ţări. Aceste lucruri sunt în atribuţiile directe ale Consiliului Judeţean", a spus Tudor Benga.

Europarlamentarul USR PLUS Dragoş Pâslaru, fost ministru al Muncii în Cabinetul Cioloş, a afirmat, la rândul său, într-o conferinţă de presă, la Braşov, miercuri, că epoca parcurilor industriale, unde locurile de muncă, "în mare, parte, nu sunt bine plătite", este pe punctul de a trece prin anumite schimbări.

"Epoca parcurilor industriale, unde doar tragem utilităţi şi vin companiile şi se creează locuri de muncă care, în mare parte, nu sunt bine plătite va fi zgâlţâită de ambiţia Europei de folosi tehnologii care vin cu accentul pe inovare, cu locuri de muncă ce sunt mai bine plătite şi cu o valoare adăugată mai mare. Asta este oferta pe care noi o aducem în Braşov. Asta trebuie să înţelegem acum, mai mult ca oricând, că soarta unui oraş de dimensiunile Braşovului nu trebuie să fie intermediată de Bucureşti. Municipiul şi chiar judeţul Braşov trebuie să aibă un traiect European, să fie cuplat la transformările din Europa", a afirmat Pâslaru.