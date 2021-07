Tudor Chirilă O APĂRĂ pe Clotilde Armand în scandalul gunoiului din Sectorul 1: Eu sunt dispus SĂ ÎNGHIT PUȚIN gunoi

Artistul Tudor Chirilă o apără pe primărița Clotilde Armand în scandalul gunoaielor. Acesta a comentat la o postare în care actorul Virgil Ianțu se plângea că nu poate privi pe jos în Sectorul 1, explicând că oamenii sunt nevoiți să accepte mirosul de gunoi pentru un scop nobil.

"Eu sunt dispus sa inghit putin gunoi ca sa scap de o companie care are contract pe 25 de ani, nu e in stare sa colecteze selectiv in 2021 ca nu are masini de genul asta si arunca totul la gramada crescand preturile de la sortare si pe deauspra are o valoare de contract egala cu o treime din bugetul anual al primariei. Cateodata ca sa te uiti in sus cu adevarat, tre sa mai privesti si in jos chiar daca nu-ti place ce vezi", a comentat Chirilă.