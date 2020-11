Tudor Polak, candidat PNL la Camera Deputaților: Tot ceea ce ne dorim cu toţii este să trecem cu bine peste această pandemie

Candidatul PNL pentru Camera Deputaţilor, Tudor Polak, a declarat, miercuri, că va păstra pentru această campanie electorală direcţia abordată în campania de la alegerile locale, când candidaţii au preferat discuţiile faţă în faţă cu cetăţenii, potrivit Agerpres.

Liberalul a precizat că, în condiţiile date de criza sanitară, interacţiunea directă cu alegătorii a fost afectată şi că aceste aspecte vor fi compensate cu o campanie activă în mediul online, deoarece "trebuie să trecem cu bine peste această pandemie".

"Am încercat în această campanie electorală care tocmai a debutat de câteva zile să ducem aceeaşi campanie pe care am dus-o şi la alegerile locale, când am avut o deschidere foarte mare, am încercat să vorbim cu cât mai mulţi cetăţeni, în aşa fel încât să le facem cunoscute ideile noastre. Astăzi, direcţia este aceeaşi, în schimb măsurile sunt mai drastice, este şi mai puţină lume pe străzi, ne întâlnim cu mai puţini cetăţeni, ceea ce până la urmă este îmbucurător, iar pandemia ne afectează pe toţi şi este bine că oamenii se protejează deoarece tot ceea ce ne dorim cu toţii este să trecem cu bine peste această pandemie", a afirmat Tudor Polak.

Candidatul PNL a menţionat că perioada dificilă prin care trecem cu toţii a schimbat modul de viaţă al oamenilor şi le-a reorganizat priorităţile, subliniind că principalul obiectiv în aceste momente este oamenii să fie în siguranţă alături de familii.

Polak a spus că din discuţiile pe care le are cu cetăţenii nu a reieşit că aceştia ar fi nemulţumiţi din cauza faptului că alegerile se organizează la data stabilită.

"Nimeni nu ne poate spune, nu există niciun specialist care ne spune că dacă alegerile parlamentare ar fi fost amânate, ele s-ar fi putut desfăşura în luna martie, într-un cadru mai sigur pentru cetăţenii din România. Putem să înţelegem, cu toţii trebuie să respectăm anumite reguli în aşa fel încât şi alegerile să se desfăşoare într-un cadru optim şi în acelaşi timp să reuşim să trecem cu toţii bine peste pandemie. (...)Campania electorală se va desfăşura în mare parte şi în mediul online", a precizat Tudor Polak.