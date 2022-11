Tudorel Toader își amenință detractorii cu instanța: 'Guvernul Cioloș a inițiat recursul compensatoriu'

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, anunță duminică pe pagina sa de Facebook că va deschide o acțiune în instanță împotriva unuia dintre cei care afirmă că el este inițiatorul legii recursului compensatoriu.

„Simplă info! Să ajutăm adevărul sa iasă la suprafață!

În repetate rânduri am tot postat despre recursul compensatoriu. Am arătat cum proiectul de lege a fost inițiat de către guvernul condus de Cioloș, cum, în calitate de ministru, am arătat că MJ nu susține inițiativa legislativă, iar în controlul de constituționalitate am susținut neconstituționalitatea legii adoptate.

Cu toate acestea, văzând cum îmi este atribuita responsabilitatea inițierii si susținerii legii recursului compensatorii, în zilele următoare voi depune acțiune în instanta împotriva unuia dintre cei care au dezinformat în mod repetat!

PS: nu merită să spun numele celui care astăzi a reluat afirmațiile calomnioase!”, a scris Toader.