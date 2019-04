Tudorel Toader pleacă de la Ministerul Justiției, Ana Birchall a preluat ștafeta: 'Am predat dosarul cu problemele justiției'

Tudorel Toader părăsește joi Ministerul Justiției, predând ștafeta Anei Birchall. El a declarat că a fost onorat să fie ministru al Justiției, exprimându-și convingerea că Ana Birchall va continua lucrurile lăsate de el la minister.

„În urmă cu două ore și ceva, dna vicepremier a venit la Ministerul Justiției. Am avut o discuție prin care am îndeplinit procedura de predare/ primire a atribuțiilor ce revin la Ministerul Justiției. (...) Aveam pe birou pregătite de ieri pe de o parte dosarul de acum doi ani de predare, pe de altă parte dosarul de astăzi cu problemele de la minister și domnia sa le-a preluat. A fost o discuție agreabilă, am servit o cafea. Noi ne cunoaștem foarte bine. Îmi exprim convingerea că va continua ceea ce am dus până în prezent la minister. Sigur, dacă interimatul îi va permite, va veni și cu elemente de noutate. (...) Am fost onorat să fiu ministru al Justiției. V-am privit și v-am primit cu bucurie. Sunteți fereastra prin care se vede Ministerul Justiției. Vă doresc tot binele. Sărbători fericite”, a spus Tudorel Toader.