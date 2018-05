Tudorel Toader, prima reacție după ce Curtea Constituțională a dat undă verde pentru revocarea Laurei Codruța Kovesi

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a explicat că în urma deciziei Curții Constituționale s-a consfințit principiul conform căruia procurorii își desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiției.

”Decizia CCR valorifică principiul constituţional potrivit căruia procurorii îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului justiţiei.

Preşedintele României nu are nici o abilitare legală pentru evaluarea competenţelor profesionale sau manageriale ale procurorilor de rang înalt, spre deosebire de ministrul justiţiei care are astfel de competenţe, stabilite atât la nivel constituţional cât şi la nivel infraconstituţional”, arată Tudorel Toader, pe pagina personală de Facebook.