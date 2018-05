Tudorel Toader, prima reacţie după ce Iohannis a sesizat CCR pe Legea privind organizarea judiciară

Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, are o primă reacţie la gestul preşedintelui Klaus Iohannis de a trimie Curţii Constituţionale a României (CCR) o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Toader nu comentează deocamdată conţinutul sesizări, ci face trimitere la precizările făcute în urmă cu două zile.

"Rămâne valabil ceea ce am declarat cu alte ocazii!", a precizat Tudorel Toader, la solicitarea STIRIPESURSE.RO.

Miercuri, la Parlament, ministrul l-a ironizat pe preşedintele Iohannis şi a afirmat că Iohannis pare să critice o decizie a CCR. Toader a mai susţinut că Iohannis a adoptat o atitudine specifică fostului preşedinte Băsescu, de a da sfaturi judecătorilor constituţionali.

"Am văzut afirmații potrivit cărora pe legile justiției au fost necesare trei decizii ale CCR. E firesc dacă ai trei legi și trei sesizări. Curtea a admis în total 22 de soluții legislative din totalul celor trei legi, de sute de articole. Multe dintre cele admise sunt de necorelare legislativă și nu pe fond a reglementării contrare Constituției. Am observat că a exprimat preocupare pentru faptul că prin legile justiției au fost consacrate instituții noi. Sigur făcea referier la acea secție specială pentru magistrați. M-a suprins. Indirect critică decizia CCR, decizie care a consacrat constituționalitatea respectivei soluții legislative. Prin urmare, are competență constituțională să sesizeze CCR. Pentru mine era previzibil faptul că o va sesiza. Rămâne să motiveze sesizarea, pentru că eu nu pot să anticipez care poate fi critica de neconstituționalitate cu privire la înființarea secției speciale din moment ce CCR a constatat deja că soluția este constituțională", a declarat ministrul Justiţiei.

Vezi şi: Avertismentul medicului: De ce TREBUIE să purtăm șosete și în sezonul cald .