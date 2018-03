Tudorel Toader, răspuns DUR pentru Sebastian Ghiță în cazul extrădării: 'Inculpatul nu dialoghează cu ministrul'

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a dat miercuri câteva clarificări despre extrădarea lui Sebastian Ghiță. Precizările vin după o vizită a ministrului Justiției în Serbia.

„Vreau să transmiteți următoarea informație corectă. Pe data de 27 februarie, Ministerul Justiției a primit de la Curtea Supremă din Serbia solicitarea unor clarificări suplimentare privind activitatea infracțională desfășurată de către inculpatul a cărei extrădare se cere. Imediat am transmis solicitarea la Curtea de Apel Ploiești, pe 27 februarie. Pe 7 martie, Curtea de Apel Ploiești ne-a transmis documentele. MJ le-a tradus. Pe 8 martie le-a transmis prin fax la Curtea Supremă din Serbia. Am solicitat Curții de Apel documentele în original. Dacă ni le-a transmis în copie pe 7 martie, în original ni le-a trimis pe 21 martie 2018. În aceeași zi, au fost transmise prin curierat rapid către Ministerul Justiției din Serbia și avem dovada primirii, pe 23 martie. Am văzut și eu preocuparea dvs privind documentele transmise de la MJ. Cel mult puteți întreba Curtea de Apel Ploiești de ce i-a trebuit două săptămâni să ajungă de la Ploiești la Ministerul Justiției din România, unde ar fi ajuns și pe jos mai devreme de două săptămâni. (....) Este exclus lucrul ăsta. Cum să se întâlnească un ministru al Justiției cu cineva care este în procedură de extrădare? Unii m-au întrebat dacă participă la discuții cu ministrul Justiției. Este absolut imposibil. (....) Nu poartă un inculpat dialog direct cu ministrul Justiției oricare ar fi el. El are o procedură de extrădare în Serbia și trebuie să se adreseze instanței din Serbia, nu Ministerului Justiției din România. Ministrul discută oficial pe canale oficiale prin documente înregistrate oficial. Nu mă puneți să comentez ce a spus nu știu cine la televizor. Sebastian Ghiță se află în procedură de extrădare. Judecătorii din Serbia vor examina toate documentele pe care le-a primit, vor decide, vom proceda în consecință.”, a spus Tudorel Toader.