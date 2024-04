Tudorel Toader, reacție după momentele bizare de la CSM oferite de Ancuța Popoviciu: 'Dacă aș avea puterea de decizie, eu aș îndepărta-o din magistratură'

Ancuța Popoviciu, judecătoarea din procesul lui Vlad Pascu, a dat o adevărată reprezentație actoricească fără cuvinte. Audiată astăzi timp de două ore la Secția pentru judecători din Consiliul Superior al Magistraturii, Popoviciu a stat ulterior mai bine de un minut în fața reporterilor care o bombardau cu întrebări, fără să răspundă la niciuna dintre acestea. Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, a comentat incidentul bizar, spunând că dacă ar avea puterea de decizie ar îndepărta-o din magistratură.

„Mai înțelept era să tacă din gură. Am și eu dreptul să nu declar în momentul ăsta. Este un subiect care polarizează discuțiile la nivel național și interesul la nivel național, că se duce un om în sala de judecată și își pune întrebarea: oare în fața cărui judecător mă duc eu, n-o fi precum cel de la Medgidia? CSM este garantul independenței justiției și CSM reacționează când din exterior justiția este oarecum afectată. În egală măsură, CSM este și trebuie să fie garantul faptului că justiția se înfăptuiește în baza legii. (...) Eu dacă aș avea puterea de decizie, eu aș îndepărta-o din magistratură. N-am timp să vă povestesc situații similare”, a spus Toader, la Antena3 CNN.

Întrebat dacă judecătoare are nevoie de un test psihologic în aceste momente, Toader a spus: „Pentru sănătatea ei are nevoie, dar pentru justiție n-are nevoie. Pentru justiție are nevoie de o decizie fermă prin care CSM să constate că este incompatibil un astfel de comportament cu actul de justiție și bună ziuă în altă profesie juridică”.