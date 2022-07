Tudorel Toader revine și îi amenință pe cei care îi denigrează mandatul: îi voi da în judecată!

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, ține că precizeze faptul că legea recursului compensatoriu a fost elaborată în timpul Guvernului Cioloș, iar el, cât a fost ministru al Justiției a formulat aviz negativ asupra acestei legi. De aceea, Tudorel Toader arată că îi va da în judecată pe cei care îl acuză de introducerea recursului compensatoriu.

”Simpla precizare,

În nenumărate rânduri am precizat faptul ca proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost elaborat în timpul Guvernului Cioloș, precum și faptul ca în calitate de ministru am formulat aviz negativ referitor la respectivul proiect de lege, iar în controlul de constituționalitate am opinat ca legea este neconstituțională!

Văzând, in continuare, neadevarurile care sunt susținute, voi acționa în judecata autorii unor astfel de afirmații!”, scrie Tudorel Toader.