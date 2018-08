Tudorel Toader, urecheat de un coleg din Guvern: Nu am primit răspuns la solicitarea noastră. Am trimis din nou o cerere

Antena 3 a prezentat, marti, un raspuns de la ANAF, potrivit căruia președintele Klaus Iohannis nu are nicio datorie către bugetul de stat, informația fiind confirmată de ministrul Finanțelor Publice. Eugen Teodorovici precizează că Ministerul Justitiei nu a raspuns la cererea Ministerului Finantelor privind situatia notarului implicat în cazul casei de la Sibiu a președintelui României.

"Situatia este ca domnul presedinte nu are restante fata de stat. (..). Astazi, Ministerul Finantelor Public a trimis catre MJ o solicitare vis-a-vis de modul in care notarul de la Sibiu a actionat in 2016. Nu am primit un raspuns la solicitarea noastra. Ieri am facut o solicitare catre Ministerul Justitiei pentru a primi un raspuns. In functie de raspuns vom vedea care sunt pasii de parcurs", a spus Eugen Teodorovici la Antena 3.