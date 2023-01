Tudose, despre intrarea în Guvern: 'Nu am ce face, voi accepta. Am doar o nepreferință' (video)

Vicepreședintele PSD Mihai Tudose a declarat vineri, la Brăila, că va intra în Guvern dacă i-o va cere Marcel Ciolacu după preluarea funcției de premier.

„Intr-o singura situatie nu pot sa refuz, atunci cand vine el prim-ministru, pentru ca si el atunci cand am fost premier nu a zis 'Nu' sa vina alaturi sa facem echipa si sa muncim. Daca domnia sa imi solicita, nu am ce face si voi accepta. Acum mingea e la el”, a spus Tudose, despre o functie de ministru dupa ce PSD preia functia de premier.

Întrebat dacă are vreo preferinta de ministerul la care sa ajunga, el a raspuns: 'Nu am nicio preferinta, am doar o nepreferinta, dar asta e discutia mea cu el (cu Ciolacu)'.

Anterior, liderul PSD afirmase că îl vrea pe Tudose în Guvern.