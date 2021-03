Turcia critică condiţiile puse de UE, dar promite o atitudine cooperantă

Turcia a criticat joi seară concluziile reuniunii Consiliului European care a cerut angajamente în schimbul relansării relaţiilor sale cu Ankara, promiţând în acelaşi timp să răspundă cu "paşi pozitivi" la eventuale gesturi din partea UE, transmite AFP preluat de agerpres.

"Chiar dacă a fost subliniată necesitatea unei agende pozitive, s-a constatat că raportul a fost redactat dintr-un punct de vedere unilateral şi sub influenţa unor acuzaţii înguste ale anumitor ţări membre", a reacţionat într-un comunicat ministerul turc de externe.Apreciind însă eforturile de a continua relaţiile "pe baza unei agende pozitive", ministerul turc de externe s-a angajat să răspundă "cu paşi pozitivi" la acţiunile UE "în direcţia intereselor noastre comune".Uniunea Europeană a cerut joi Turciei să îşi asume angajamente pentru a putea relansa relaţiile bilaterale şi a plasat Ankara sub supraveghere până în iunie pentru a marca dezaprobarea faţă de deteriorarea situaţiei respectării drepturilor omului şi a libertăţilor.Liderii UE reuniţi virtual au aprobat o "abordare treptată, condiţionată şi reversibilă pentru consolidarea cooperării bilaterale într-un "anumit număr de domenii de interes comun", a anunţat purtătorul de cuvânt al preşedintelui Consiliului European, Charles Michel.Participanţii la summit au stabilit drept condiţie continuarea "dezescaladării actuale" şi angajarea Turciei "într-o manieră constructivă".Europenii doresc să normalizeze relaţiile cu Turcia după un an de tensiuni, dar îi cer preşedintelui Recep Tayyip Erdogan acţiuni care să demonstreze disponibilitatea sa de conciliere, în special referitor la soluţionarea disputelor cu Grecia şi Cipru, retragerea din Libia şi respectarea în plan intern a drepturilor fundamentale ale cetăţenilor.