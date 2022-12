FOTO | Turnul-creion a fost finalizat: Imagini de senzație din interiorul celui mai subțire zgârie-nori din lume

Designerii din spatele celui mai subțire zgârie-nori din lume tocmai au oferit fanilor locuințelor ultra-luxoase un cadou de Crăciun anticipat, anunță CNN.

Firma Studio Sofield, cu sediul la New York, a dezvăluit interioarele Steinway Tower, turnul nou construit, cu o înălțime de 1.428 de metri, cu vedere spre Central Park. Anunțul marchează finalizarea opulentului monument din centrul Manhattanului, care a fost construit pe un amplasament ocupat cândva de istorica companie de piane Steinway & Sons.

Zgârie-norii cu 91 de etaje, cunoscut și sub numele de 111 West 57th Street, conține 46 de locuințe cu etaj și duplexuri. Fotografiile făcute publice luna aceasta de către designeri arată holuri opulente împodobite cu piatră de calcar, marmură, oțel înnegrit și catifea, podele pavate cu stejar masiv gri fumuriu și opere de artă originale de Picasso și Matisse.

Potrivit Studio Sofield, interioarele Steinway Tower au fost concepute pentru a evoca măreția epocii de aur din New York, o perioadă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, când bulevardele orașului erau străjuite de vilele impunătoare ale baronilor hoți precum Andrew Carnegie și Cornelius Vanderbilt. Se află pe o stradă din Midtown, plină de turnuri strălucitoare, care a devenit cunoscută sub numele de "Billionaire's Row".

Fondatorul Studio Sofield, William Sofield, a declarat pentru CNN că a vrut ca turnul să fie inconfundabil din New York. "Cu toții am fost în locuri foarte luxoase, dar am vrut să creez o clădire care să nu poată fi nicăieri altundeva în lume", a spus el. "Știu atât de mulți oameni care ar putea avea mai multe case, care vor avea apartamente aici. Și am vrut să creez o experiență foarte distinctă, care să poată fi trăită doar în New York".

O performanță record

În altă parte, interioarele clădirii includ o piscină de 82 de picioare, adăpostită într-o cameră plină de lumină, cu ferestre din podea până în tavan și un rând de palmieri Kentia. Există, de asemenea, o versiune modernă a legendarului King Cole Bar din New York, cu un balcon ornamental și picturi murale personalizate din aur și argint.

Alte facilități includ săli de mese private cu o bucătărie de catering a unui bucătar, un simulator de golf și o terasă amenajată. "Întotdeauna sunt foarte personal în munca mea", a declarat Sofield. "Așa că (luați) piscina, de exemplu ... Nu am vrut să se simtă ca o piscină normală. Are lambriuri din lemn cu detalii deosebite și detalii din foiță de aur.

"Are un tavan boltit", a adăugat el. "Are draperii... Așa că nu seamănă deloc cu nicio piscină pe care ai putea-o găsi în New York."

Cu un raport înălțime/lățime de 24:1, Steinway Tower a fost descris de dezvoltatorii săi ca fiind "cel mai subțire zgârie-nori din lume". Fațada turnului include blocuri de teracotă, un material care pare să își schimbe culoarea și textura atunci când este văzut în lumini diferite și din unghiuri diferite.

Cu o înălțime de 1.428 de metri, este, de asemenea, una dintre cele mai înalte clădiri din emisfera vestică, fiind la mică distanță de alte două din New York: One World Trade Center, cu o înălțime de 1.776 de metri, și Central Park Tower, cu o înălțime de 1.550 de metri.

Zgârie-norii foarte subțiri, cunoscuți și sub numele de turnuri creion, au devenit caracteristici deosebite ale orizontului din Hong Kong în anii 1970. De atunci, orașe mari precum New York au urmat exemplul.

Locuințele din zgârie-norii din Manhattan, care a fost dezvoltat de JDS Development Group și Property Markets Group, au prețuri cuprinse între 7,75 milioane de dolari și 66 de milioane de dolari.