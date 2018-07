TVR, prima reacție după prăbușirea scenei Festivalului Mamaia Copiilor: 'Situaţia creată în timpul galei nu a afectat siguranţa persoanelor aflate pe scenă'

Situația creată în timpul galei Festivalului Mamaia Copiilor 2018, când scena s-a lăsat brusc, "nu a afectat siguranţa persoanelor aflate" acolo, au declarat reprezentanții TVR într-un răspuns oferit la solicitarea MEDIAFAX.

"Televiziunea Română, în calitate de partener, a asigurat transmisiunea Festivalul Naţional de Creaţie şi Interpretare Mamaia Copiilor pe mai multe canale ale televiziunii publice - TVR 2, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR Moldova - şi a contribuit la îmbunătăţirea decorului cu diferite elemente şi cu lumină suplimentară de televiziune. Partea de scenotehnică a aparţinut organizatorului festivalului", se arată în răspunsul oferit de TVR agenției MEDIAFAX.

Totuși, televiziunea a făcut propuneri în ceea ce privește diferențele de nivel ale structurii folosite: "În privinţa scenei, la propunerea TVR, organizatorul festivalului a realizat lucrările necesare pentru a aduce la acelaşi nivel scena iniţială, cu prelungirea acesteia, tocmai pentru a nu exista diferenţe de nivel care să ducă la eventuale evenimente neprevăzute", se mai arată în text.

"Situaţia creată în timpul galei nu a afectat siguranţa persoanelor aflate pe scenă, aşa cum s-a putut vedea şi în transmisia directă care a continuat la TVR", potrivit aceluiași document.

Festivalul Mamaia Copiilor a avut loc între 10 și 14 iulie, pe scenele din piațetele Cazino și Perla din stațiune.

La gala de premiere, care a avut loc sâmbătă seară, câteva zeci de copii se aflau pe scenă când aceasta s-a lăsat brusc. Copiii s-au speriat și au părăsit scena, însă nimeni nu a fost rănit.

Primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, a declarat, marți, corespondentului MEDIAFAX că nu municipalitatea s-a ocupat de organizarea festivalului, deci nu poate fi trasă la răspundere, chiar dacă scena îi aparține.

Făgădău a precizat, însă, că incidentul s-a produs pe o "avanscenă" realizată de organizatori.

"Primăria municipiului Constanța are calitate de finanțator. Am lansat un concurs de proiecte, iar Asociația Culturală Mamaia Copiilor a câștigat acest proiect și s-a ocupat de la cap la coadă de organizarea evenimentului. Municipalitatea, pe lângă suma de bani, a pus la dispoziție și infrastructura culturală, adică scena și piațeta Cazinoului. Dar incidentul vizează o avanscenă, nu scena. O butaforie realizată de organizatori. Am înțeles că acea suprastructură a cedat și s-a lăsat aproximativ 20 de centimetri. Scena e la locul ei, e realizată cu fonduri structurale", a declarat primarul Constanței.

Cu toate acestea, el a precizat că s-a demarat o anchetă internă.

"Urmare a incidentului, am început o anchetă internă pentru a afla ce s-a întâmplat acolo. Finanțăm asemenea evenimente de bună credință și nu ne dorim evenimente de acest gen. Dacă identificăm un vinovat, măsurile vor fi severe", a mai declarat Decebal Făgădău.