Cu rating modest și fonduri insuficiente, TVR lansează două noi canale

Consiliul de Administraţie (CA) al Televiziunii Române a aprobat joi înfiinţarea a două noi canale: TVR SPORT şi TVR FOLCLOR. Decizia a fost luată cu 11 voturi „pentru” şi două voturi „împotrivă”, conform unui comunicat de presă.

TVR 1 a avut în luna ianuarie, conform paginademedia.ro, o audiență zilnică de 52.000 de persoane în medie, față de 765.000 de persoane care s-au uitat zilnic la ProTV, liderul clasamentului. De asemenea, audiența Antena 1 a fost de aproape de peste nouă ori mai mare decât a TVR 1 în luna ianuarie.

„Oferta noastră de conținut se întregește azi cu două canale tematice care servesc misiunea publică a Televiziunii Române, aceea de promotor al valorilor, tradiției și identității românești și al performanței sportive și educației pentru o viață sănătoasă. Când am preluat mandatul, mi-am propus să repun în drepturi această misiune și cred că, împreună cu profesioniștii cu care am privilegiul să lucrez, vom izbândi. Anul trecut am reușit o reparație morală față de telespectatorii din România, prin relansarea TVR INFO și TVR CULTURAL. Iată că anul acesta vom lansa TVR FOLCLOR și TVR SPORT, canale dedicate unor domenii de interes semnificativ pentru români. Cred că intrăm în firescul unui serviciu public de media aliniat vremurilor și misiunii sale”, a declarat Dan-Cristian Turturică, Preşedinte-Director General al SRTv.

Provocarea conducerii este că bugetul alocat Societății Române de Televiziune nu reușește să acopere decât o parte din necesarul pentru producție.

„Discuțiile pe marginea lansării celor două canale, care au avut loc în ședința CA, s-au încheiat în favoarea susținerii unui plan performant de management, prin distribuția eficientă a resurselor existente. Între a stagna și a abdica de la misiunea publică în fața provocărilor de ordin financiar și a face eforturi pentru a continua pe drumul dezvoltării folosind resursa umană și tehnică în mod eficient, Consiliul de Administrație a ales aproape unanim în serviciul misiunii publice”, se mai arată în comunicat.

„În ședința de azi, majoritatea covârșitoare a membrilor Consiliului de Administrație a susținut această viziune de dezvoltare și vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru asta”, mai spune Dan-Cristian Turturică.

Producător şi deţinător al unui real tezaur de programe dedicate tradiţiilor, folclorului şi creaţiei etnografice a comunităţilor locale, Televiziunea Română își propune să facă din conservarea şi promovarea patrimoniului naţional obiectivele TVR FOLCLOR. Noul canal va produce conținut de calitate dedicat fibrei identitare a națiunii române, care se regăsește în expresia artistică a creatorului de etnografie.

TVR SPORT va promova, la nivel național, educaţia pentru o dezvoltare sănătoasă şi armonioasă, susţinerea sportului şi a sportivilor români. De asemenea, va oferi publicului competiții din domenii sportive care nu-și găsesc locul pe piața de televiziune din România. În calitate de membru activ al European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie din Europa a televiziunilor publice, dar și a altor organisme internaţionale, TVR SPORT va include în oferta sa și pachete de programe livrate de parteneri.