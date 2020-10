U BT Cluj va înscrie opt echipe de baschet juniori în sezonul 2020-2021

Clubul U Banca Transilvania Cluj a anunţat că va participa în sezonul 2020-2021 cu opt echipe de baschet juniori, înscrise la categoriile under 13-under 18, potrivit news.ro.

Toate cele opt echipe ale U BT Cluj sunt antrenate de foşti jucători ai clubului.

Citește și: DOSAR La o lună de la scoaterea din țară Mario Iorgulescu era 'total independent de ajutor extern' - A plecat la PSIHIATRIE `julit` în cot și genunchi

Echipele înscrise sunt la categoriile de vârstă U18 - sportivi născuţi 2003 şi 2004, antrenată de Horia Pascu, U16 – sportivi născuţi 2005-2006, antrenor Mihai Racoviţan, U15 - două echipe, antrenate de Mihai Popa (sportivi născuţi 2006) şi Simona Muşat şi Gyorgy Grunwald (sportivi născuţi 2006-2007), U14 - sportivi născuţi 2007, antrenată de Răzvan Cenean şi U13 - trei echipe, antrenate de Flavius Lăpuşte (sportivi născuţi 2008), Mioara Iurian şi Andrei Cosma (sportivi născuţi 2009), respectiv de Simona Muşat şi Gyorgy Grunwald (sportivi născuţi 2008-2010).

Citește și: EXCLUSIV SURSE Numele 'Ludovic' și `Nelu Tătărelu` pe buzele VÂNZĂTORILOR de măști din starea de urgență dar și pe o înregistrarea ambientală din dosarul UNIFARM

Antrenorii Milorad Perovic şi Sergiu Popa vor susţine antrenamente de individualizare cu sportivi de la toate categoriile de vârstă.

În sezonul 2019-2020, U BT Cluj a participat în campionat cu şapte echipe de juniori şi a obţinut titlul naţional la categoria under 14 şi medalii de bronz la under 16. Neînvinsă în campionat la categoria under 18, U BT Cluj nu a putut participa la turneul final, după depistarea unui caz de Covid-19 în lot.