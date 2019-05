Uber a pornit cu stângul la Bursă: În prima zi de tranzacţionare acţiunile au scăzut cu peste 7%

Acţiunile Uber Technologies au încheiat prima lor zi de tranzacţionare la bursa din New York în scădere cu 7,6%, la 41,57 de dolari pe unitate, chiar dacă Uber a stabilit un preţ conservator în oferta sa publică iniţială, alimentând discuţiile pe Wall Street dacă rezultatul celei mai anticipate listări după cea a Facebook va afecta şi alte companii unicorn din Silicon Valley, transmite Reuters, potrivit news.ro.

Uber a analizat listarea la bursă cel puţin patru ani. Cu toate acestea, compania de ride-hailing a ales să debuteze la bursă într-o săptămână afectată de turbulenţele provocate de îngrijorările provocate de războiul comercial dintre Statele Unite şi China. Mai mult decât atât, acţiunile companiei concurente Lyft au scăzut în această săptămână după prima publicare a rezultatelor financiare de la listare.

Uber a fost cea mai mare companie dintr-un grup de startup-uri din Silicon Valley care ani de zile au atras finanţări private la preţuri record. Multe dintre aceste companii vor să se listeze la bursă. Unele, cum sunt Uber şi Lyft, sunt neprofitabile.

Compania de mesagerie la locul de muncă Slack Technologies va organiza luni o prezentare pentru investitori, înainte de listarea directă care va avea loc luna viitoare.

Platforma de livrare a alimentelor Postmates, The We Company, proprietara WeWork, şi retailerul online de saltele Casper Sleep se află între startup-urile care intenţionează să se înscrie la bursă în acest an.

”Dacă un investitor privat vrea să investească, o poate face oricât vrea, dar în momentul în care intri pe piaţa publică, trebuie să arăţi că eşti profitabil sau eşti pe care să devii profitabil”,a declarat Jordan Stuart, manager de portofolii la firma Federated Kaufmann, care cumpără deseori acţiuni în timpul ofertelor publice iniţiale.

În ultimii doi ani, numai aproximativ o cincime din ofertele publice iniţiale au încheiat prima zi de tranzacţionare în scădere, potrivit datelor firmei Dealogic.

Uber a stabilit joi preţul ofertei publice iniţiale la nivelul inferior al intervalului ţintit, sperând că această abordare va evita scăderile înregistrate de acţiunile Lyft după listare.

Acţiunile Lyft au închis vineri în scădere cu 6,9%, fiind cu 28% sub preţul din oferta publică iniţială.

Directorul general al Uber, Dara Khosrowshahi, care s-a aflat pe platforma de tranzacţionare a bursei din New York pentru a marca debutul companiei, a încercat să calmeze investitorii referindu-se la perspectivele de creştere ale companiei şi la planurile de extindere.

Oferta publică este un moment de referinţă pentru Uber, care a fost înfiinţată acum zece ani, după ce fondatorii ei nu au putut găsi un taxi într-o noapte cu ninsoare.

Khosrowshahi a fost însoţit la bursă de o echipă de directori ai Uber. Co-fondatorul şi fostul director general Travis Kalanick, care a demisionat în 2017, la presiunea investitorilor, în urma mai multor controverse, a fost văzut şi el pe platforma de tranzacţionare.

Drumul Uber câtre listare a fost marcat de mai multe probleme, între care reglementările mai stricte introduse de mai multe ţări şi conflictele cu şoferii referitoare la remuneraţii.

Uber a trebuit să depăşească şi controverse legate de cultura sexistă şi de intimidare din cadrul companiei şi investigaţii din partea Departamentului de Justiţie din Statele Unite.