Ucis în fața fiicei de trei ani, după ce i-a cerut unui bărbat să nu mai fumeze/ Șocant: Nimeni nu a intervenit (Video șocant)

Un bărbat a fost înjunghiat mortal în fața unui Starbucks după ce a rugat un bărbat să se abțină de la a fuma în apropierea copilului său de trei ani, scrie dailystar.co.uk.

Paul Stanley Schmidt, în vârstă de 37 de ani, din Canada, și fiica sa Erica așteptau duminică în fața cafenelei din Vancouver, în timp ce logodnica lui Paul cumpăra băuturi înăuntru.

Paul l-a rugat politicos pe ucigașul său să nu fumeze, dar în imaginile îngrozitoare surprinse de un membru al publicului, suspectul a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe Paul în stomac.

Kathy Schmidt, mama lui Paul, a declarat că nu-i vine să creadă că fiul ei a fost înjunghiat pentru că a încercat să protejeze sănătatea fiicei sale.

Shocking murder by a Khalistani radical in Canada. 32 year old Inderdeep Singh Gosal charged with second-degree murder after stabbing to death 37 year old Paul Stanley Schmidt outside a Starbucks in Vancouver. The victim’s wife and young daughter were also present when Paul was… pic.twitter.com/vPwJzL8gUV

Ea a declarat pentru Vancouver Sun: "Ceea ce s-a întâmplat este atât de oribil de greșit. El încerca doar să-și protejeze fiica. Sunt furioasă și tristă. Totul a început pentru că el fuma alături de copil. Ashley este în stare de șoc - a urmărit totul. Este atât de devastată".

Criminalul, Inderdeep Singh Gosa, în vârstă de 32 de ani, a fost acuzat de crimă de gradul doi în urma înjunghierii.

Kathy a cerut ca acuzația să fie ridicată la gradul întâi. Pentru ca acest lucru să se întâmple, procurorii ar avea nevoie de dovezi că înjunghierea a fost premeditată.

Kathy a spus că a fost disperată când a privit înregistrarea video, deoarece nimeni din jur sau din cafenea nu a venit în ajutorul fiului ei.

Mama cu inima frântă a continuat: „Am fost incredibil de surprinsă de faptul că nimeni din interiorul Starbucks nu a cerut ajutor, nimeni de afară nu a cerut ajutor. Practic, abia când era în situații disperate, cineva a făcut semn unui ofițer pe trotuar. În ce fel de lume trăim când îți duci familia la Starbucks în mijlocul după-amiezii și ești atacat și ucis, cu mulți oameni care stau în picioare și se uită la filmări?".

Polițiștii au declarat că un ofițer aflat în patrulare a fost alertat de incident în jurul orei 17.40, în urma unei „scurte altercații".

Sikh man held for murder in Vancouver.



Inderdeep Singh Gosal started bickering with Paul Schmidt and then took out his dagger and stabbed Schmidt who was waiting outside Starbucks holding his daughter while his wife went inside to fetch drinks.#CdnPolihttps://t.co/zDmPeQMW3v pic.twitter.com/w4KxnApTrd