Ucraina anunță că livrarea tancurilor Leopard este doar o chestiune de timp

Chestiunea livrării de tancuri Leopard 2 către Ucraina se află în faza finală, mai rămâne de făcut ultima "jumătate de pas", a declarat ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, în timpul telejurnalului de ştiri la nivel naţional, relatează Ukrinform, citat de news.ro.

"Am spus, şi pot să repet din nou, că mai avem de făcut doar o jumătate de pas în chestiunea tancurilor. Am primit deja Challengers britanice, despre care ni s-a spus cândva că sunt imposibile. Primim deja tancuri franceze - deocamdată uşoare. Am auzit că Franţa are în vedere furnizarea de tancuri Leclerc. Nu am nicio îndoială că tancurile Leopard vor ajunge la noi. Suntem în faza finală", a declarat ministrul afacerilor externe al Ucrainei.

Cel mai înalt diplomat ucrainean a menţionat că este problematic pentru Germania să furnizeze Ucrainei fiecare tip de armament, deoarece este "o astfel de ţară, există specificităţi, trebuie ţinut cont de ele". "Dar, în cele din urmă, am obţinut întotdeauna rezultatul necesar, iar de data aceasta vom obţine acelaşi rezultat", a spus ministrul.

Comentând întârzierea Germaniei în rezolvarea problemei furnizării de tancuri Ucrainei, el a menţionat că partea ucraineană îi informează pe partenerii germani că, cu cât mai repede vor lua această decizie, cu atât mai puţin sânge de soldaţi ucraineni va fi vărsat şi cu atât mai puţine pământuri ucrainene vor fi sub ocupaţie. Potrivit lui Kuleba, Ucraina depune toate eforturile pentru a accelera demersurile Germaniei şi ale altor ţări la toate nivelurile.

"Se fac astfel de combinaţii diplomatice uluitoare, toată lumea este ocupată cu leoparzii şi vom obţine rezultate", a subliniat ministrul. În data de 19 ianuarie, ministrul afacerilor externe Dmytro Kuleba şi ministrul apărării Oleksii Reznikov au cerut ţărilor care au în serviciu tancuri Leopard 2 să le furnizeze Ucrainei. La 21 ianuarie, Reznikov a declarat că, deşi furnizarea de tancuri Ucrainei nu a fost anunţată la reuniunea Grupului de contact pentru apărare din Ucraina, ţările care deţin tancuri Leopard vor începe misiuni de instruire pentru tancurile ucrainene.