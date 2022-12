Arma care ar putea schimba cursul războiului. Ucraina a cerut SUA muniție cu dispersie

Oficialii ucraineni au îndemnat în ultimele luni Statele Unite să furnizeze armatei Ucraine focoase cu dispersie, arme interzise de peste 100 de țări, dar pe care Rusia continuă să le folosească cu efect devastator în interiorul Ucrainei, potrivit CNN. Este una din cele mai controversate cereri pe care ucrainenii le-au făcut SUA de la începutul războiului. Înalți oficiali ai administrației Biden nu au spus 'nu'.

Muniția cu dispersie împrăștie „bombițe” pe suprafețe mari și reprezintă un risc pe termen lung pentru oricine le întâlnește, similar minelor antiterestre. Practic, zeci de submuniții detonează simultan pe o zonă mare, a declarat pentru CNN Mark Hiznay, expert în arme.

Înalți oficiali americani au declarat public că intenționează să acorde ucrainenilor atât de mult sprijin cât au nevoie pentru a le oferi un avantaj la negocierile cu Rusia. Dar echipamentele militare occidentale nu sunt infinite și, pe măsură ce stocurile se epuizează, ucrainenii au spus clar SUA că ar putea folosi munițiile cu dispersie care acum adună praf în depozitele americane.

Pentru Ucraina, muniția cu dispersie ar putea aborda două probleme majore: nevoia de mai multe focoase pentru sistemele de artilerie și rachete furnizate de aliați și o modalitate de a anihila superioritatea Rusiei în artilerie.

Administrația Biden nu respinge total această variantă ca ultimă soluție dacă stocurile încep să scadă periculos de mult, spun sursele CNN, dar Congresul a impus restricții la transferul muniției cu dispersie.

„Abilitatea Ucrainei de a obține victorii nu depinde în niciun fel, sau nu este legată, de achiziționarea respectivelor muniții”, a declarat un consilier al Congresului pentru CNN.

Utilizarea de către Rusia a munițiilor cu dispersie – inclusiv rachetele sale Smerch de 300 mm care pot lansa 72 de submuniții pe o zonă de dimensiunea unui teren de fotbal – a fost documentată în zeci de regiuni ucrainene, inclusiv în Harkov.

„Și ce, rușii folosesc muniții cu dispersie împotriva noastră”, a declarat un oficial ucrainean pentru CNN. „Îngrijorarea [SUA] este legată de daune colaterale. Le vom folosi împotriva trupelor ruse, nu împotriva populației ruse”.

Ministerul Apărării din Ucraina a declarat pentru CNN că nu comentează rapoartele referitoare la cererile pentru anumite sisteme de arme, alegând să aștepte până când se ajunge la un acord cu un furnizor.

SUA nu este semnatară a interdicției din 2010, cunoscută sub numele de Convenția privind munițiile cu dispersie, și dețin depozite mari de muniție. Dar oficialii administrației cred că, pe lângă limitările Congresului, există prea multe dezavantaje ale utilizării munițiilor cu dispersie – cel mai mare fiind riscul pe care îl prezintă pentru civili – pentru a justifica transferul lor, dacă nu este absolut necesar. Și pentru moment, SUA nu cred că munițiile sunt imperative pentru succesul Ucrainei pe câmpul de luptă.

Oficialii ucraineni susțin însă că rușii folosesc în mod extensiv muniții cu dispersie și în mare parte în zone civile. Din acest motiv, ucrainenii au abordat „de multe ori” Departamentul de Stat, Pentagonul și Congresul pentru a face lobby pentru aceste muniții, au declarat pentru CNN mai multe surse familiare cu efortul de lobby.

Deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko se numără printre oficialii care au împins SUA să furnizeze muniția. „Este extrem de important, în primul rând pentru că va schimba cu adevărat situația de pe câmpul de luptă”, a spus el pentru CNN. „Cu acestea, Ucraina va termina acest război mult mai repede, în beneficiul tuturor”.

„Rusia folosește pe scară largă vechile stiluri, cele mai barbare, de muniții cu dispersie împotriva Ucrainei”, a adăugat Goncharenko. „Personal, am fost o victimă a acestui lucru. Am fost sub acest bombardament. Deci avem tot dreptul să-l folosim împotriva lor.”

Primul oficial ucrainean și o altă sursă familiarizată cu cererile au spus că ucrainenii doresc muniții cu dispersie compatibile atât cu lansatoarele de rachete HIMARS, cât și cu obuzierele de 155 mm, și au susținut că munițiile le-ar permite trupelor ucrainene să atace mai eficient, mai mari și mai mari. ținte dispersate, cum ar fi concentrări de soldați și vehicule ruși.

Nici SUA și nici Ucraina nu sunt semnatare ale Convenției privind munițiile cu dispersie, care interzice utilizarea, producerea și stocarea unor astfel de bombe cu dispersie din cauza riscului potențial pentru necombatanți.

Dar SUA au început să le elimine treptat în 2016, deoarece „conțineau sute de explozibili mai mici cu „bombă cu dispersie” care au fost adesea lăsați neexplodați pe câmpul de luptă, reprezentând un pericol pentru civili”, potrivit unei declarații din 2017 a Comandamentului Central.