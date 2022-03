Ucraina prezintă noul bilanț: 12.000 de militari ruși ar fi murit, sute de tancuri și blindate distruse

Ucraina a publicat cea mai recentă actualizare cu privire la pierderile militare ruse.

Serviciul de Stat pentru Comunicații Speciale și Protecție a Informațiilor al Ucrainei (SSCIP) a susținut că peste 12.000 de soldați ruși au murit. Ieri, cifra a fost de 11.000.

Peste 300 de tancuri au fost distruse, precum și 1.036 de vehicule blindate de luptă, a adăugat acesta.

Rusia nu și-a actualizat estimarea pierderilor de miercurea trecută - când a recunoscut pentru prima dată că 498 de militari au murit.

Oficiul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a publicat ieri cea mai recentă estimare a deceselor de civili - 406. Dar a spus că cifra reală este probabil mult mai mare.

Bilanțul complet prezentat de ucraineni:

- cadre militare: peste 12 mii persoane;

- tancuri: 303;

- vehicule blindate de luptă: 1036;

- sisteme de artilerie: 120;

- sisteme de lansare de rachete multiple: 56;

- unităţi de echipamente de apărare aeriană: 27;

- aeronave – 48;

- elicoptere – 80;

- autovehicule – 474;

- nave de război/ambarcațiuni rapide – 3;

- cisterne cu combustibil și lubrifianți – 60;

- vehicule aeriene fără pilot: 7

