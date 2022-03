Ucrainenii acuză Rusia de terorism după bombardarea teatrului la Mariupol: Sute de oameni de adăposteau acolo. Acolo erau femei și copii!

Pavlo Kirilenko, şeful administraţiei regionale Doneţk, a afirmat că ruşii au bombardat intenţionat locuri din Mariupol în care se aflau civili, el făcând referire la un teatru şi o piscină, relatează The Guardian.

“Această mizerie vrea să distrugă fizic Mariupol şi pe oamenii din Mariupol, care au devenit un simbol al rezistenţei. Astăzi, ei au lansat un atac aerian asupra unui teatru şi a piscinei Neptune.

Sute de locuitori din Mariupol se refugiau în teatru. Nu se ştie cum sunt ei acum, pentru că intrarea în adăpost este blocată de moloz. Ruşii deja încep să mintă că era sediul batalionului Azov. Ei ştiu bine că acolo erau civili.

Erau doar civili şi la Neptune. Acum sub dărâmături sunt femei însărcinate şi femei cu copii. Acesta este pur terorism”, a notat Kirilenko într-un mesaj postat pe Telegram.

În social media au apărut imagini din satelit cu teatrul care a fost bombardat, iar în explicaţii se precizează că în faţa şi în spatele teatrului era scris cu litere imense cuvântul “COPII”.

Evidence that the war crime in Mariupol was deliberate and planned



In front of the Drama Theater in #Mariupol, the word "CHILDREN" was written in huge letters.



This did not stop them from bombing. pic.twitter.com/PlurrdBrMi