Ucrainenii au pornit contraofensiva: resping atacurile și pleacă în urmărire

Armata ucraineană anunță faptul că au reușit să îi blocheze pe ruși în punctele principale și, mai mult decât atât, au pornit o contraofensivă pentru a-i depărta de la marginea orașelor mari din Ucraina.

„Forțele armate continuă să țină granițele, iar în unele direcții contraatacă și forțează inamicul să se retragă cu pierderi, întrerup comunicațiile din spatele liniei și dau lovituri zdrobitoare”, arată armata din Ucraina, conform Nexta.

