Ucrainenii au realizat un bilanț al armelor primite din SUA, de la începutul războiului. Cele mai multe sunt rachetele de tip Javelin, care au produs deranj mare în rândul trupelor rusești.

De asemenea, ucrainenii au primit peste 1400 de rachete Stinger, avioane de mai multe tipuri, dar și diverse tipuri de muniție de război, informează Nexta.

