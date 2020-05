UDMR aruncă în aer Guvernul: 'Sistemul de Educație ar putea întra în colaps'

Deputatul UDMR Biro Zsolt Istvan a afirmat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, că există un risc al colapsului sistemului de educaţie, acest pericol nefiind "o noutate", cauzat de subfinanţare şi lipsa de strategie, potrivit Agerpres.

"Moţiunea are un titlu sinistru, însă, dacă încercăm să fim sinceri, nu putem nega faptul că ne paşte într-adevăr un colaps al sistemului. Acest pericol însă nu apare ca o noutate. Sistemul de educaţie din România suferă de ani buni şi acest lucru se datorează subfinanţării, lipsei de strategie, care ar trebui să desemneze principalele coordonate şi scopuri. (...) Nu putem nega faptul că există unele proiecte bune, viabile şi în aceste condiţii de sub finanţare. Aceste programe nu pot fi suspendate sau amânate pe timp de pandemie", a declarat deputatul UDMR la dezbaterea moţiunii simple "Pas cu pas am ajuns în colaps educaţional - PNL a creat România NeEducată", semnată de 93 de deputaţi de la Pro România şi de la PSD.

"Scopul nostru comun şi unica alternativă viabilă poate fi România educată", a adăugat parlamentarul.

El a atras atenţia că Legea educaţiei naţionale garantează principiul echităţii, în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare şi a făcut un apel pentru aplicarea acesteia în mod nediferenţiat.

"Nu putem accepta ca Legea educaţiei să se aplice diferenţiat", a mai declarat deputatul, care s-a referit la Universitatea de Medicină din Târgu Mureş şi la Liceul Romano-Catolic din acelaşi oraş - "victima unei campanii politice planificate".

Votul pe moţiune va fi dat miercuri.