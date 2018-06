UDMR decide dacă va vota susținerea sau respingerea moțiunii de cenzură. Când va face Uniunea anunțul

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, că miercuri, după şedinţa comună a grupurilor reunite, parlamentarii Uniunii vor lua o decizie în privința unei eventuale susțineri privind moţiunea de cenzură depusă de PNL, USR și PMP, potrivit Mediafax.

"Miercuri dimineaţă la ora 9:00 vom avea şedinţa comună a grupurilor reunite, acolo vom lua o decizie formală legată de moţiunea de cenzură, până atunci vom discuta cu colegii noştri. Vom vedea ce se va întâmpla, dar decizia o vom lua miercuri dimineață”, a declarat președintele UDMR, Helemen Hunor.

El a făcut precizări suplimentare cu privire la discuția avută cu liderul liberal, Ludovic Orban.

”După ce ieri preşedintele Orban a declarat că am negociat, am şi verificat când ne-am întâlnit la o cafea. A fost pe 28 mai, acum o lună de zile, a durat cam 12 minute, poate 13. Pe mine şi pe noi ne interesează ce se întâmplă după moţiunea de cenzură, cine va fi premierul şi cu semnăturile, 200 şi ceva de semnături pentru a susţine un premier, cu nume şi prenume, programul de guvernare, bineînţeles, miniştrii la portofoliile cele mai importante (...) şi direcţiile de acţiune pentru perioada următoare. Dacă aceste răspunsuri sunt convingătoare, atunci trebuie să discutăm şi relaţia PNL-UDMR şi ce cred colegii de la PNL despre relaţiile româno-maghiare şi dacă tot rezolvăm şi această problemă atunci o să vin eu în faţa colegilor şi o să le spun că da, putem să dăm un vot, fără să vrem la guvernare", a afirmat Kelemen în Parlament.

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri că a discutat cu Kelemen Hunor despre moţiunea de cenzură pe care liberalii au depus-o împotriva Guvernului Dăncilă, afirmând că parlamentarii UDMR vor hotărî ”de partea firească sau continuă să sprijine un condamnat”.

"De 10 zile, atât eu cât şi colegii mei, suntem angajaţi în discuţii cu parlamentari, în special cu parlamentari care compun majoritatea guvernamentală. Negocierile continuă. Încă nu, dar sunt convins că UDMR-ul va discuta acest lucru şi se va hotărî dacă vine de partea firească sau continuă să sprijine un condamnat. Am avut discuţii cu toţi parlamentarii care consider că pot fi convinşi să vină de partea României şi nu de partea lui Dragnea. Sigur că am avut discuţii şi cu Kelemen Hunor", a afirmat Orban în Parlament.