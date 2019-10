UDMR forțează vot secret la învestirea guvernului Orban

La demiterea guvernului prin moțiune de cenzură și la învestitura unui nou guvern, parlamentarii trebuie să voteze secret, cu bile, potrivit legii. Partidele au ales de nenumărate ori ca propriii parlamentari să voteze „la vedere” prin arătarea bilelor înainte să le bage în urne. După moțiunea de cenzură care a demis Guvernul Viorica Dăncilă, eveniment la care PNL, USR, ALDE, Pro Romania si PMP au votat la vedere, în Camera Deputaților a început o dezbatere despre asigurarea secretului votului prin măsuri speciale. În special UDMR și minoritățile naționale susțin ideea. Dar și reprezentatul ALDE în conducerea Camerei Deputaților a apreciat că „performăm un spectacol jalnic în momentul când votăm cum votăm, secret dar deschis”.A existat un schimb de replici în comitetul liderilor grupurilor parlamentare pe această temă, însă nu s-a ajuns la un acord, au zis surse parlamentare pentru STIRIPESURSE.RO. Urmează ca secretariatul general al Camerei Deputaților să vină cu propuneri de asigurare a secretului votului. Rămâne de văzut dacă se vor lua măsuri la votul de învestire a guvernului Ludovic Orban astfel încât votul parlamentarilor să fie secret.

Extras din stenograma şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din 14 octombrie 2019:

Domnul Seres Denes (UDMR): Domnul preşedinte, stimaţi colegi, eu am o problemă care mă frământă puţin. Şi sigur, ar trebui să medităm să vedem cum soluţionăm această chestiune şi mă refer la votul secret. Noi am stabilit acum regula este excepţie. Deci, prin excepţie se votează secret în Camera Deputaţilor şi în Senat de altfel, ceea ce contravine şi regulilor noastre şi Constituţiei. Este jenant să mergi să nu te poţi apropia de urne, pentru că toată lumea vrea neapărat să vadă cum ai votat. Deci, eu aş solicita sau, aş cere, ca să găsim o soluţie prin care într-adevăr să asigurăm secretul votului. Nu au decât cei care vin să verifice oamenii cum doresc că şi votul imperativ este interzis aş vrea să vă subliniez. Deci, să găsim o modalitate prin care să se asigure secretul votului. Ce ar însemna dacă la votul nostru general sau pentru parlamentare fiecare să iasă din cabină şi să arate cum am votat! Este jenant, nu vă supăraţi, nu te poţi apropia de urne, nu poţi acolo să te manifeşti cum trebuie!? Deci, în rest, fiecare grup să-şi rezolve problema cum doreşte, asta pe mine nu mă deranjează, dar noi să asigurăm condiţii pentru votul secret aşa cum scrie în Constituţie şi în regulamentele noastre. Mulţumesc!

Domnul Ion-Marcel Ciolacu (PSD): Haideţi să terminăm cu votul secret, nu ştiu, liderii de grup, ce părere aveţi? Să vină cu o propunere Secretariatul general? A trecut moţiunea, nu mai este o problemă şi nu aveam înainte de a vă pune guvernul.

Domnul Alfred-Robert Simonis (PSD): Eu zic, domnul preşedinte, eu zic să stăm până în învestirea noului guvern şi după aceea să facem.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Păi asta spun şi eu că nu avem timp până atunci. Constituţional este secret. Vă rog!

Domnul Stelian-Cristian Ion (USR): Noi nu vedem o problemă în Regulament. Fiecare poate să declare cum votează... este un drept.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: În Regulament, nu este nicio problemă, scrie vot secret. Noi trebuie să asigurăm votul secret.

Domnul Victor Viorel Ponta (Pro Romania): Eu zic să ne gândim, să o mai discutăm.

Domnul Cristian Buican (PNL): Domnul preşedinte, eu cred că este o problemă falsă. Până acum în Camera Deputaţilor, de când s-a înfiinţat acest Parlament s-a votat în acest mod. A fost o problemă de organizare în schimb şi eu cred că chestorii au o vină pentru că nu au asigurat secretul votului pentru parlamentarii care doreau să voteze în mod secret. Eu cred că o mai bună organizare la următoarele voturi, va putea asigura secretul votului colegilor care doresc să voteze secret pentru că într-adevăr Regulamentul şi... spune clar că este un drept al parlamentarului.

Domnul Szabo Odon (UDMR): La această discuţie, dacă tot o avem. Eu aş vrea să vă spun că ar trebui să discutăm despre ce a spus colegul meu foarte serios. Nu este o posibilitate votul secret. Nu aşa scrie în regulament, stimate domnule coleg! Nu aşa scrie! Votul este secret punct, nu-i spune votul poate fi secret. Deci, eu poate că sunt maghiar dar totuşi cunosc diferenţele de nuanţă din limba română. Nu poate fi secret votul, ci votul este secret! Şi diferenţa acestui Parlament este că cei care spun că tolerează, nu vrea nimeni să tolereze ilegalităţile, a tolerat până acum faptul că nu s-a ţinut cont de această chestiune. Este o greşeală. Noi avem încredere şi am avut încredere în colegii noştri dacă am spus că votăm într-un fel, aşa am votat şi secret. Este o ipocrizie să spui că decid într-un fel şi nu am încredere în colegii mei că vor vota aşa cum...., pentru că asta este, este o neîncredere crasă în proprii colegi! Deci, după părerea mea, acest lucru trebuie mult mai serios abordat. Dacă începeţi de pe acum, după ce a trecut această Moţiune, să o daţi aşa pe la colţuri că nici nu aşa spune, dar gândiţi-vă dacă la alegerile locale, cei care votează secret în spatele paravanului iese persoana respectivă şi îşi arată votul primeşte puşcărie! Aşa scrie în Legea electorală actuală. Şi dumneavoastră spuneţi că pentru dumneavoastră este altă regulă pentru că este aceeaşi chestiune, hai să nu fim ipocriţi! Nu! este o neîncredere a liderilor de partid în proprii colegi, punct. Acest lucru trebuie să înceteze, dacă vreţi o altfel de politică.

Domnul Varujan Pambuccian (Minoritati): Surprinzător, sunt foarte de acord cu punctul de vedere al ungurilor. Au mare dreptate. Noi am pornit de la un set de reguli, demult, și am tot renunțat la ele, așa, încet-încet, încet-încet, prima dată la cutume, pe urmă chiar la regulile scrise. Nu e bine! E bine să ținem de regulile pe care ni le-am dat și mă bucură că a ridicat problema asta și a pus-o foarte tranșant. E o chestiune pe care, după părerea mea, trebuie s-o discutăm foarte serios. Putem să schimbăm regulile, dacă vrem să le schimbăm. Dar, atâta vreme cât ele există, e bine să ne ținem de ele.

Domnul Andrei Dominic Gerea (ALDE): Eu nu vreau decât să spun că subscriu la observația făcută și cred că într-adevăr mi se pare că performăm un spectacol jalnic în momentul când votăm cum votăm, secret dar deschis, și ar trebui să ne gândim că până la urmă trebuie să ținem un pic și la onoarea noastră și la imaginea pe care o promovăm pe toate canalele.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Și eu vă mulțumesc. Cred că ar trebui și să luați o astfel de decizie și în Comitetul liderilor. Nu modificăm nicio... Noi vom asigura votul secret!