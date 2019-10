Kelemen Hunor i-a făcut 'inconștienți' pe Iohannis, Orban și Barna, după consultările de la Cotroceni

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat vineri, dupa consultarile de la Cotroceni, ca viitorul executiv trebuie sa aiba un mandat de 12 luni de zile, sa nu dea OUG in niciun domeniu si sa nu vina cu 'extravagante'. UDMR a zis ca sunt `inconstienti' cei care sustin anticipatele, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis, PNL si USR sustin anticipate.

„Noi credem ca nu trebuie sa pierdem nicio zi, avem nevoie de un guvern validat cat mai repede in Parlament, nu avem nici macar un proiect de buget pe anul viitor, avem nevoie de rectificare sa inchidem anul. Viitorul guvern va gestiona 12 luni treburile tarii, va aproba bugetul, va organiza alegerile, nu va face altceva decat o administrare corecta, fara excese, extravagante si fara OUG in niciun domeniu. Un astfel de guvern oricand poate fi votat. Nu credem in varianta anticipatele pentru ca ar insemna ca actualul guvern ramane interimar pana in mai, nu se va face buget pana in iunie anul viitor, autoritatile locale si mai tarziu. Sa arunci tara intr-o astfel de criza inseamna ca esti inconstient”, a zis Kelemen Hunor.