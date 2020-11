UE are în vedere mai multe emisiuni de obligaţiuni cu impact social după debutul de succes

Uniunea Europeană vrea să profite de cererea record înregistrată cu prilejul primei sale emisiuni de obligaţiuni cu impact social, prin analizarea apetitului pentru o a doua astfel de emisiune, transmite Bloomberg.

UE a şi trimis băncilor solicitări pentru oferte de preţ iar analiştii preconizează că o nouă emisiune de obligaţiuni ar putea avea loc chiar săptămâna următoare. Chiar dacă nivelul cererilor nu este aşteptat să se ridice la nivelul record înregistrat luna trecută, acesta va trece totuşi de 150 de miliarde de euro, susţine Jens Peter Sorensen, analist şef la Danske Bank A/S, potrivit agerpres.ro.

În luna octombrie, Comisia Europeană a emis o obligaţiune inaugurală cu impact social în valoare de 17 miliarde de euro în cadrul Instrumentului SURE al UE. Emisiunea a constat în două obligaţiuni, suma de 10 miliarde de euro fiind exigibilă pentru rambursare în octombrie 2030, iar suma de şapte miliarde de euro în 2040. A existat un interes foarte puternic din partea investitorilor, nivelul cererilor ajungând la peste 233 miliarde de euro.

"Pieţele se pregătesc pentru noi obligaţiuni", a spus Sorensen, adăugând că se aşteaptă ca noua vânzare să strângă 13 miliarde de euro pentru programul SURE, destinat protejării locurilor de muncă şi menţinerii nivelului de ocupare a forţei de muncă. Sorensen se aşteaptă ca obligaţiuni cu maturitatea la şapte şi 30 de ani să fie vândute săptămâna viitoare prin intermediul băncilor, având în vedere că marţi au loc alegerile prezidenţiale din SUA.

"Dacă vom avea o reacţie ordonată a pieţei la rezultatul alegerilor din SUA am putea vedea o nouă emisiune de obligaţiuni UE în decurs de câteva zile", a apreciat şi Peter McCallum, analist Mizuho International Plc, adăugând că ar putea fi vândute obligaţiuni cu maturitatea la cinci şi 30 de ani.

În general, instituţiile europene emit obligaţiuni prin intermediul unor împrumuturi sindicalizate. Licitaţiile de obligaţiuni, în cadrul cărora băncile acţionează ca dealeri pentru achiziţionarea de obligaţiuni pe care le revând către investitori, sunt utilizate aproape în exclusivitate de guverne. Ofertele de obligaţiuni prin intermediul băncilor sunt mai scumpe decât licitaţiile, pentru că debitorii plătesc o primă pentru a se asigura că obligaţiunile sunt vândute. Însă metoda s-a dovedit una populară pentru vânzarea de mari pachete de obligaţiuni

Uniunea Europeană ar urma să strângă în acest an aproximativ 30 de miliarde de euro pentru programul SURE ("Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency", "sprijin pentru reducerea riscurilor de şomaj în situaţii de urgenţă"), a cărui valoare globală ar putea ajunge la 100 de miliarde de euro.