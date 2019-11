Ultima dorință a lui Freddie Mercury a fost dezvăluită după 28 de ani

Freddie Mercury, regretatul solist al Queen, a avut o ultimă dorință înainte de moarte, iar prietenii săi au dezvăluit-o la 28 de ani de la decesul muzicianului, arată Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica artistului în playlistul zilei, potrivit Mediafax.

Prietenii lui Freddie Mercury au povestit la aproape 28 de ani de la moartea artistului cum și-a luat muzicianul la revedere de la viață. Mercury a murit pe 24 noiembrie 1991, după ce și-a petrecut ultimele zile în pat, refuzând să ia analgezice. Artistul era înconjurat de prieteni și a cerut să își vadă pentru ultima dată colecția de artă.

Prietenul său, Peter Freestone, a povestit pentru Express Online, că muzicianul care și-a petrecut alături de el ultimii 12 ani din viață, le-a cerut să îl mute la parterul vilei sale din West Kensington pentru a-și îndeplini o ultimă dorință. ”Freddie a coborât pe 20 noiembrie să își vadă colecția de artă pentru ultima dată”, a povestit Freestone. ”L-am cărat pe scări și s-a plimbat prin camere cu ajutorul nostru. Ne-a povestit cum a cumpărat unele dintre lucrări”, a povestit bărbatul.

Cântărețul ținea să participe la licitații și prietenul său, Elton John, și-a amintit de curând că muzicianul a continuat să cumpere lucrări chiar și în ultimele zile de viață.

Elton a spus că "lui Freddie îi plăcea să colecționeze artă japoneză de la licitații. Chiar și atunci când era pe moarte încă mai cumpăra”.

“Era uimitor. În așa măsură iubea viața. Nici măcar atunci nu se gândea că moare. Încă se mai gândea la artă”, a spus prietenii lui Mercury. ”Nu arăta niciun fel de teamă de moarte. Nici teamă, nici tristețe”.

Trupa Queen a lansat 15 albume până la destrămarea ei, în 1991, după decesul lui Freddie Mercury, din cauza maladiei SIDA.

Piese ca "Bohemian Rhapsody" şi "Don't Stop Me Now", compuse de Mercury, au intrat în panteonul rockului şi o nouă generaţie de artişti, printre care Lady Gaga, Robbie Williams, Foo Fighters şi Muse, revendică influenţa trupei Queen.

Concertele în care Mercury cânta "We Are The Champions", "Killer Queen", "Crazy Little Thing Called Love" sunt considerate momente antologice, iar "We Will Rock You", comedia muzicală lansată în 2002 pe baza hiturilor trupei, a fost pusă în scenă în lumea întreagă şi se joacă încă în teatrele londoneze.

În peste patru decenii de existenţă, Queen a înregistrat vânzări de sute de milioane de unităţi, fiind şi în prezent în rândul primelor 10 trupe cu cele mai mari vânzări pe iTunes. În palmaresul muzicienilor se numără un trofeu MTV Global Icon, două piese incluse în Grammy Hall of Fame - "We Will Rock You" şi "We Are the Champions". Queen a fost prima trupă care a vândut peste şase milioane de exemplare ale unui album în Marea Britanie, cu materialul "Greatest Hits".