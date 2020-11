ULTIMA ORĂ Adrian Mititelu ajunge în PUȘCĂRIE: A fost condamnat la TREI ANI de închisoare, decizia este definitivă

UPDATE

Potrivit procurorilor, la data de 31 ianuarie 2011, „urmare a unor debite foarte mari pe care SC Fotbal Club U Craiova SA le avea către bugetul consolidat al statului, în cadrul procesului de executare silită, declanşat împotriva societăţii în vederea recuperării creanţelor fiscale în sumă de 9.906.095 lei, Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a întocmit un proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile, prin care au fost indisponibilizate drepturile federative de joc ale celor 39 de jucători de fotbal, care activau în baza unor contracte de muncă/convenţii civile în echipa Universitatea Craiova".

Adrian Mititelu, prin intermediul secretarului general, Gigel Preoteasa, ar fi încheiat la data de 23 martie 2011 acordul de transfer al unui jucător, în condiţiile în care în timpul executării silite clubul „nu putea dispune de acestea decât cu aprobarea dată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, după achitarea integrală a sumelor înscrise în titlul executoriu, cu condiţia constituirii unei garanţii la nivelul sumei poprite sau cu condiţia virării contravalorii indemnizaţiei de transfer a jucătorului în contul indicat de organul fiscal", spun procurorii.

Ulterior, în baza acordului, Adrian Mititelu ar fi încasat 24 martie 2011, într-un cont bancar deschis în aceiaşi zi la indicaţia sa, contravaloarea sumei de 1.100.000 euro (5.627.864 lei), bani din care, în aceiaşi zi, s-au efectuat ulterior mai multe plăţi, explică DNA.

Potrivit sursei citate, din suma de bani încasată au fost achitate drepturi salariale ale angajaţilor clubului, iar o sumă importantă a fost transferată în contul unei societăţi comerciale controlată prin interpuşi de Adrian Mititelu. Suma rămasă a fost executată de bancă, banii fiind transferaţi în contul pus la dispoziţie de organul fiscal.

În ceea ce priveşte transferul, „nu a putut fi înregistrat în Liga Profesionistă de Fotbal, întrucât reprezentanţii legali ai acestui organism au comunicat cumpărătorului că jucătorul nu putea face obiectul transferului, deoarece Agenţia Naţională de Administrare Fiscală instituise sechestru asupra drepturilor federative de joc ale acestuia. Această împrejurare nu a fost cunoscută la data de 23 martie 2011 de către semnatarii acordului de transfer din partea clubului cesionar, care, dacă ar fi cunoscut-o, nu ar fi încheiat acordul de transfer şi nu ar fi achitat integral suma prevăzută în acest act", se arată în comunicatul de presă al parchetului.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova s-a constituit parte civilă cu suma de 4.032.764 lei, iar clubul cesionar cu suma de 5.627.864 lei.

UPDATE

În 2016, Adrian Mititelu a fost trimis în judecată după ce procurorii DNA Craiova l-au acuzat de evaziune fiscală. Motivul? Faptul că l-a vândut pe Mihai Costea la FCSB în 2011, înainte de dezafilierea Craiovei, pentru 1,1 milioane de euro, deși lotul de jucători se afla la acel moment sub sechestrul Fiscului din cauza unor debite foarte mari către bugetul consolidat al statului și Mititelu nu ar fi avut voie să vândă pe nimeni, scrie gsp.ro.

UPDATE

Adrian Mititelu are la dispoziție 24 de ore de la pronunțarea sentinței pentru a se prezenta la penitenciarul unde va fi încarcerat.

UPDATE

În același dosar, Gigel Preoteasa, fostul secretar al clubului dezafiliat, a primit o condamnare cu suspendare, de doi ani și 6 luni.

Știrea inițială

Adrian Mititelu, patronul celor de la FC U Craiova 1948, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală în regim de detenție în procesul în care a fost învinuit de DNA la transferul atacantului Mihai Costea la Steaua București în 2011. Decizia e definitivă.

Decizia judecătorilor este surprinzătoare, pentru că în prima instanță afaceristul fusese achitat.

Minuta ședinței de judecată

”Tip solutie: Condamnare după achitare

Solutia pe scurt: În baza art 421 alin 1 pct 2 lit a ) C.p.p admite apelurile declarate in cauza de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA Serviciul Teritorial Craiova şi Statul român – ANAF Bucureşti prin DGRFP Craiova împotriva sentinţei penale numărul 82/13.02.2019 pronunţată de Tribunalul Dolj, desfiinţează în parte sentinţa şi rejudecând : Ia act ca prin incheierea de şedinţă din 12.10.2020 în baza art 386 C.p.p s-a dispus schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare al instanţei din art.9 alin.1 litera g) şi alin.3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.244 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cp şi art.38 C.pen. (pentru fiecare inculpat) în infracţiunea prev.de art.9 alin.1 lit.g) din Legea 241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal (forma în vigoare în prezent) şi infracţiunea prev.de art.244 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.5 Cp, ambele cu aplicarea art.38 Cp (în cazul fiecăruia dintre inculpaţi).

1) În baza art.9 alin.1 lit.g) din Legea 241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal (forma în vigoare în prezent) condamna pe inculpatul MITITELU ADRIAN MARIN la 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, pedeapsă ce se va executa în regim de detenţie.

În baza art 66 alin 1 lit a şi b C.pen interzice inculpatului dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, cu titlu de pedeapsa complementară, pe o durată de 3 ani, ce se va executa conform art 68 alin 1 lit c) C.pen. În baza art 65 C.pen interzice inculpatului exercitarea aceloraşi drepturi cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art 12 din Legea 241/2005 interzice inculpatului dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal la societăţiile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza art 13 din Legea 241/2005 comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive.

2) În baza art.9 alin.1 lit.g) din Legea 241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal (forma în vigoare în prezent) condamna pe inculpatul PREOTEASA GIGEL la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

În baza art 66 alin 1 lit a şi b C.pen interzice inculpatului dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, cu titlu de pedeapsa complementară, pe o durată de 2 ani, ce se va executa conform art 68 alin 1 lit b) C.pen.

În baza art 65 C.pen interzice inculpatului exercitarea aceloraşi drepturi cu titlu de pedeapsă accesorie, executabilă în cazul anulării sau revocării suspendarii sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. 1 C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) C. pen. impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: - să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza la art. 93 alin. 3 C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul instituţiilor stabilite de Primăriei Municipiului Craiova, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. În baza art 12 din Legea 241/2005 interzice inculpatului dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal la societăţiile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza art 13 din Legea 241/2005 comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive.

3) Menţine soluţia de achitare dispusă în temeiul art 16 alin 1 lit b teza I C.p.p pentru infracţiunea prev de art 244 alin 1 C.pen cu aplic art 5 C.pen faţă de ambii inculpaţi, precum şi dispoziţiile privind menţinerea sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa 60/P/2013 din 05.07.2016. Menţine restul dispoziţiilor care nu sunt contrare prezentei decizii

4) În baza art 415 C.p.p ia act de retragerea apelurilor declarate în cauză de inculpaţii Mititelu Adrian Marin şi Preoteasa Gigel. Onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu, respectiv 1300 lei pentru fiecare avocat (prin majorarea onorariului iniţial cu 50%), rămân în sarcina statului.

În baza art 274 alin 1 şi 2 si art 275 alin 2 C.p.p obliga pe fiecare dintre inculpati la plata a căte 2300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare - din care suma de 300 lei reprezintă cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de apel, restul cheltuieli în faza de urmărire penală (1000 lei) şi judecată în primă instanţă (1000 lei). În baza art 275 alin 3 C.p.p restul cheltuielilor judiciare din apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.11.2020.

Document: Hotarâre 1364/2020 05.11.2020”.

