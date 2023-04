Ultima oră | Donald Trump a ajuns la tribunal, unde va fi arestat (Video)

Donald Trump tocmai a intrat în tribunal pentru a fi pus sub acuzare, nedetectat de mulțimea de jurnaliști și spectatori care s-au adunat în fața clădirii în această după-amiază însorită din New York.

Se pare că fostul președinte, probabil flancat de oficiali ai Secret Service, a intrat pe o intrare mai discretă, în timp ce cel puțin o duzină de ofițeri NYPD păzesc fața tribunalului.

Donald Trump a călătorit timp de 20 de minute de la Trump Tower spre tribunalul din Lower Manhattan. Iată ce se va întâmpla după ce a ajuns la tribunal:

- El va fi procesat de către oficiali, ceea ce presupune luarea amprentelor sale digitale, luarea detaliilor sale și verificarea oricăror mandate de arestare sau acuzații restante;

- Trump va intra apoi în sala de judecată și i se vor citi acuzațiile, iar el va pleda fie vinovat, fie nevinovat;

- Se așteaptă ca apoi să fie eliberat pe cauțiune. Este programat să se întoarcă în Florida mai târziu în cursul serii.

Trump a ajuns la tribunal cu un cortegiu de aproximativ 10 mașini, inclusiv o escortă a poliției. Convoiul includea poliție și pompieri din New York.

Se pare că drumurile au fost eliberate de trafic, ceea ce înseamnă că durata călătoriei a fost de doar 20 de minute.

Imaginile filmate cu elicopterul - pe care le puteți viziona în partea de sus a acestei pagini - arată cum coloana auto se deplasează spre sud.

Călătoria de 9,6 km (șase mile) a fostului președinte de la Trump Tower la clădirea tribunalelor penale din Manhattan a fost o operațiune de securitate majoră care implică un număr mare de polițiști și agenți ai US Secret Service.

În 2016, actrița de filme pentru adulți Stormy Daniels a contactat instituții media oferindu-se să vândă relatarea sa despre ceea ce a declarat că a fost o aventură adulterină cu Donald Trump în 2006.

Echipa lui Trump a aflat despre acest lucru, iar avocatul său Michael Cohen i-a plătit 130.000 de dolari lui Daniels pentru a păstra tăcerea.

Acest lucru nu este ilegal. Cu toate acestea, atunci când Trump l-a rambursat pe Cohen, în dosarul plății se spune că a fost pentru onorarii legale. Procurorii spun că acest lucru echivalează cu falsificarea de către Trump a înregistrărilor de afaceri, ceea ce reprezintă o infracțiune în New York.

Procurorii ar putea, de asemenea, să susțină că acest lucru încalcă legea electorală, deoarece încercarea sa de a ascunde plățile către Daniels a fost motivată de faptul că nu dorea ca alegătorii să știe că a avut o aventură cu ea. Acoperirea unei infracțiuni prin falsificarea înregistrărilor ar fi o infracțiune mai gravă.

Chiar și susținătorii urmăririi penale recunosc că, în orice caz, acesta nu este deloc un caz clar. Există puține precedente pentru o astfel de urmărire penală, iar încercările anterioare de a-i acuza pe politicieni de depășirea limitei dintre finanțarea campaniei și cheltuielile personale s-au soldat cu un eșec.

"Va fi greu", spune Catherine Christian, fost procuror financiar al procurorului districtual din New York.

JUST IN: Former President Trump is on his way to a courthouse in downtown Manhattan where he will face criminal charges.



Follow live updates. https://t.co/bwIOuz6FTv pic.twitter.com/3Bs7fsIOO7