Ultimă oră: Guvernul a majorat prognoza de creștere a inflației, salariul minim scade - Economia va crește peste așteptările inițiale

uvernul a îmbunătăţit prognoza de creştere economică din acest an de la 2,9% la 3,5%, dar a majorat rata inflaţiei de la 9,7% la 12,9%; salariul mediu creşte cu 10,4%, dar în termeni reali scade cu 1,2%; cursul rămâne stabil, la 4,95 lei/euro.

Comisia Naţională de Prognoză a îmbunătăţit estimările de creştere economică din acest an de la 2,9% la 3,5% pe fondul unei evoluţii mai bune a economiei în prima parte a anului, scrie Ziarul Financiar. PIB-ul în valoare nominală a fost majorat la 1.372,5 miliarde de lei. Inflaţia va creşte la 12,9% în acest an, peste estimarea anterioară de 9,7%. Deficitul comercial, adică diferenţa dintre exporturi şi importuri, se va majora la 32,3 miliarde de euro, un nivel total nesustenabil.

Exporturile ar urma să crească la 91,1 miliarde de euro, plus 22%, în timp ce importurile ar creşte la 123,4 miliarde de euro, plus 25,5%. Soldul contului curent, care include deficitul comercial plus surplusul înregistrat pe partea de servicii, ar urma să atingă 22 de miliarde de euro, reprezentând 7,9% din PIB. Cursul valutar este estimat la 4,95 lei/euro, evoluţie stabilă.

Numărul mediu de salariaţi ar creşte la 5,175 milioane. Câştigul salarial mediu brut este estimat să crească cu 10,4% până la 6.157 lei/lună, iar câştigul net va ajunge la 3.838 lei/lună. În termeni reali, câştigul mediu salarial va avea un minus de 1,2%.