ULTIMA ORĂ Hotel prăbuşit în oraşul chinez Suzhou: Cel puţin un mort şi zece dispăruţi

Un hotel s-a prăbuşit luni după-amiază în marele oraş turistic Suzhou (estul Chinei), o persoană pierzându-şi viaţa şi alte zece fiind date dispărute, potrivit autorităţilor locale, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Operaţiunile de salvare continuă şi o anchetă este în curs pentru a stabili cauzele dramei" care s-a produs la 15:33 ora locală (07:33 GMT), a anunţat primăria pe reţeaua socială Weibo.

Şapte persoane au fost scoase în viaţă dintre dărâmăturile hotelului Siji Kaiyuan, dar trei sunt într-o stare preocupantă, potrivit aceleiaşi surse.

Hotelul fusese deschis în 2018 şi avea 54 de camere, precum şi sală de banchet, potrivit descrierii sale pe site-ul chinezesc de rezervări turistice Ctrip.

În imaginile difuzate de CCTV pot fi văzuţi zeci de salvatori în combinezoane portocalii şi cu căşti de protecţie, alături de un munte de dărâmături.

Suzhou este un oraş cu un bogat patrimoniu istoric şi arhitectural care atrage numeroşi turişti. Acest oraş de circa 12 milioane de locuitori este situat la circa 80 km vest de Shanghai.

Cazurile de prăbuşire a unor imobile apar cu regularitate în China, majoritatea anchetelor scoţând la lumină nerespectarea normelor de construcţie.

În martie 2020, un hotel rechiziţionat ca loc de carantină împotriva epidemiei de COVID-19 s-a prăbuşit în oraşul de coastă Quanzhou, provocând moartea a 29 de persoane.

Autorităţile au descoperit în timpul anchetei că trei etaje au fost adăugate ilegal la edificiu, care iniţial avea patru etaje.

În 2016, cel puţin 20 de persoane au murit după ce clădiri sumare de mai multe etaje, în care trăiau muncitori, s-au prăbuşit în oraşul Wenzhou.

One person is dead and seven are injured after a hotel in Suzhou, a city in eastern China's Jiangsu province, collapsed on Monday afternoon. Another 10 people are still missing while a rescue operation is currently underway, according to the local government. pic.twitter.com/Pk2BXdiUMZ