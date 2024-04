LIVE TEXT - Iranul a atacat Israelul: Valuri de drone sinucigașe au fost lansate - Netanyahu s-ar fi ascuns într-un buncăr

Iranul ar fi lansat un atac împotriva Israelului cu valuri de drone, potrivit site-ului de știri Axios. Dronele ar putea junge în câteva ore pe teritoriul Israelului.

Nu există nicio declarație imediată din partea IDF cu privire la atac.

Iranul a amenințat că va ataca Israelul din cauza uciderii a șapte membri IRGC, inclusiv doi generali, în Damasc din Siria săptămâna trecută.

Premierul Benjamin Netanyahu:

"Cetățeni israelieni,

În ultimii ani, și cu atât mai mult în ultimele săptămâni, Israelul s-a pregătit pentru posibilitatea unui atac direct din partea Iranului.

Sistemele noastre de apărare sunt desfășurate, suntem pregătiți pentru orice scenariu, atât în apărare, cât și în atac. Statul Israel este puternic, IDF este puternic, publicul este puternic.

Apreciem faptul că SUA se află alături de Israel, precum și sprijinul Marii Britanii, al Franței și al multor alte țări.

Am stabilit un principiu clar - oricine ne face rău, noi îi facem rău. Ne vom apăra de orice amenințare și vom face acest lucru cu sânge rece și determinare.

Știu că și voi, cetățeni ai Israelului, vă păstrați calmul. Vă îndemn să ascultați directivele Comandamentului Frontului Intern.

Împreună vom rezista și, cu ajutorul lui Dumnezeu - împreună vom învinge toți dușmanii noștri".

Channel 12 relatează, fără a cita vreo sursă, că Israelul a început să intercepteze drone iraniene peste Siria și Iordania.

Capacitatea de a face acest lucru se datorează unei umbrele aeriene create de SUA în cooperare cu aliații regionali.

Între timp, ministrul iranian al apărării a emis o declarație prin care avertizează țările vecine că oricare dintre ele care își deschid spațiul aerian Israelului pentru a intercepta dronele va fi vizat.

Comunitățile evreiești intră într-o stare de „vigilență sporită” în urma atacului cu drone al Iranului asupra Israelului, spune un lider al evreilor din Europa.

„Având în vedere situația actuală, comunitățile evreiești din Europa și-au ridicat nivelul de pregătire”, a declarat Pinchas Goldschmidt, președintele Conferinței Rabinilor Europeni, într-o declarație sâmbătă seara. Reprezentanții iranieni au vizat în ultimii ani evreii din toată Europa, inclusiv în Grecia și Bulgaria, notează Goldschmidt.

Separat, secretarul Organizației Statelor Americane, sau OAS, Luis Almagro, avertizează că Iranul ar putea viza comunitățile evreiești din America Latină. Acest lucru se aplică în special „regimurilor autocratice cu legături strânse cu Iranul și împuterniciții săi”, a spus Almagro la un simpozion la Washington DC, organizat în acest weekend de Combat Antisemitism Movement (CAM) și B’nai B’rith International.

Armata israeliană a transmis că Iranul a lansat o serie de vehicule aeriene fără pilot către Israel, iar durata de zbor a acestora până la teritoriul israelian va fi de câteva ore. Sirenele vor fi activate în fiecare dintre zonele ameninţate de drone, a precizat armata israeliană, adăugând că apărarea antiaeriană a Israelului este pregătită să gestioneze aceste atacuri.

Surse iraniene au comunicat pentru ziarul din Qatar, Al-Arabi Al-Jadid, că armata iraniană şi Gărzile Revoluţionare au început să lanseze zeci de drone "sinucigaşe", explodând, din provinciile Kermanshah şi Kurdistan din Iran şi din Irak. Aceste drone s-au apropiat de Siria şi Iordania şi se pregătesc să efectueze "atacuri cu rachete" iminente îndreptate către Israel, conform raportului.

Dronele iraniene au început să traverseze spaţiul aerian irakian şi s-au apropiat de Siria şi Iordania. La scurt timp după apropierea de Israel, va începe atacul cu rachete.

Irakul a anunţat că îşi închide spaţiul aerian.

Oficialii israelieni cred că dronele „sinucigase” unidirecţionale lansate din Iran sunt doar începutul, atacul Iranului fiind aşteptat să includă şi rachete de croazieră şi atacuri din partea unor grupuri proxy susţinute de Iran.

Canalul israelian de televiziune Channel 12 TV a transmis sâmbătă că Iranul a lansat zeci de aparate de zbor fără pilot către ţinte din Israel şi că durata zborului acestora este preconizată a fi de câteva ore. Un expert, intervievat de postul de televiziune, generalul în retragere Amos Yadlin, a declarat că dronele sunt echipate fiecare cu câte 20 de kilograme de explozibili şi că apărarea aeriană a Israelului este pregătită să le doboare.

Purtătorul de cuvânt al IDF: Lucrăm cu SUA şi alte ţări din regiune pentru a intercepta UAV-urile. Avem un sistem defensiv excelent. Atacul iranian care a început include şi rachete de croazieră, şi nu doar drone.

Purtătorul de cuvânt al Armatei Esqatil: Dronele durează câteva ore să ajungă iar, dacă intră în spaţiul aerian, va suna alarma de pericol.

Iordania a anunțat sâmbătă că și-a închis temporar spațiul aerian ca răspuns la "pericolele crescânde" din Orientul Mijlociu, unde tensiunile sunt la cel mai înalt nivel între Israel și Iran, relatează AFP.

Într-un comunicat, Comisia de reglementare a aviației civile a precizat că a decis „închiderea temporară a spațiului aerian iordanian pentru toate aeronavele (...) ) până la noi ordine".

Această decizie "va fi revizuită în mod regulat în funcție de evoluția situației".

Ceva mai devreme, Haitham Misto, preşedintele Comisiei de reglementare a aviaţiei civile din Iordania, declarase că interferenţele în traficul aerian iordanian au afectat sistemul GPS, ceea ce a determinat avioanele din zona să folosească sisteme de navigaţie alternative.

Mai multe companii aeriene, între care Austrian Airlines, Lufthansa, Qantas, și-au suspendat și Iranul acționează sau le-au deviat pe alte rute din cauza situației create între Israel.

Câteva zeci de persoane s-au adunat sâmbătă seara în apropierea vilei de lux de pe strada Caspi din Ierusalim, deținută de miliardarul american Simon Falic, prieten al premierului Benjamin Netanyahu. Prim-ministrul se pare că a venit să stea aici peste weekend pentru a avea acces la buncărul nuclear pe care casa l-ar avea în adâncul subsolului, în condițiile în care se așteaptă un atac iminent din partea Iranului, relatează The Times of Israel.

„Eşti şeful (guvernului), eşti responsabil, strigă protestatarii”, care ofiţerii Poliţiei de Frontieră le spun să stea în spatele gardurilor instalate în faţa conacului.

Potrivit The Times of Israel, zeci de mii de israelieni au participat la protest împotriva guvernului în diverse orașe din întreaga țară.

Aceștia s-au adunat, de asemenea, în Cezareea și în Haifa, unde mărșăluiesc cu tobe și bannere și scandează: "Guvernul Israelului este împotriva poporului Israel" și "Un guvern fără competențe, ar trebui să demisionați acum".

Armata israeliană a anunțat sâmbătă seara închiderea școlilor și limitarea adunărilor publice la maximum 1.000 de persoane, în condițiile în care se așteaptă un atac iranian asupra Israelului.

Totuși, televiziunea Canal 12 a relatării cu evaluarea instituțiilor de securitate israeliene rămâne aceea că Iranul va încerca să lovească ținte militare, nu civil, ca răspuns la presupusa lovitură israeliană care a ucis mai mulți membri ai IRGC (trupele de elită al regimului iranian - nr. ), inclusiv doi generali, la Damasc, la începutul acestui luni.

Israeli air defenses still on highest alert this evening for Iranian missile or drone attacks. pic.twitter.com/MA4mlxDws8