ULTIMA ORĂ: Klaus Iohannis vrea schimbarea Constituţiei. Partidele parlamentare, chemate la Cotroceni

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, 30 mai, că a chemat partidele la consultări, la Cotroceni, pentru discuţii despre transpunerea în Constituţie a rezultatelor referendumului de duminică. Consultările vor avea lor săptămâna viitoare, marţi şi miercuri.

CITEȘTE ȘI: Persoanele care au ACEASTĂ grupă de sânge sunt mai predispuse la cancer și boli de inimă

"6,5 milioane de români au răspuns cu DA la cele două întrebări de la referendum. Acum suntem în momentul în care trebuie să decidem cum să punem în practică ceea ce a decis poporul prin referendum. Pentru a găsi cele mai bune proceduri, metode, soluţii, am decis să convoc partidele parlamentare la consultări pe această temă. Este evident, ceea ce a decis poporul trebuie să fie pus în practică, adică să fie pus în Constituţie. Asta se face în Parlament în prima fază. Aşadar, am decis şi am trimis chiar adineauri invitaţiile pentru zilele de marţi şi miercuri săptămâna vitoare", a declarat Iohannis.