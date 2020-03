ULTIMĂ ORĂ Ludovic Orban anunță că TOATE companiile care vor intra în șomaj tehnic primesc bani pentru plata angajaților de la stat

Premierul Ludovic Orban anunță că toți angajații care sunt trimiși în șomaj tehnic de criza coronavirus vor fi plătiți de la bugetul de stat, din fondurile ANOFM, care e în subordinea Ministerului Muncii.

"Am decis prin OUG să majorăm pafonul de garantare a crditelor pentru IMM- uri prin fondul de garatare. Am majorat cu cinci miliarde plafonul și vom majora cu încă 5 milarde dacă e necesar. Practic, garantăm credite pentry onvestiții șia sigurarea capitalului de lucru. Dobând pentru ambele e subvenționată în proporție de 100%. Am staviioly cu ministrul Finanțelor să asigurăm rambursare TVA până în șimuta sumei de 9 miliarde pentru a asigura fluxuri de capital către companii. Am decis ca la rectificare să creștem bugetul alocat pentru decontarea concediilor medicale. (...) O altă măsură foarte importantă este de a asigura plata angajaților în șomaj tehnic prin Ministerul Muncii, bugetul ANOFM prin bugetul de șomaj. E clar că multe companii sunt afectate de epidemie și nu au veniturile necesare pentru a plăti salariile și exista riscul ca angajații să fie dați afară.

Decizia este de a plăti 75% din salariul mediu brut pe toată perioada cât e șomaj tehnic", a declarat Orban.