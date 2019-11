ULTIMA ORĂ - Ludovic Orban, întâlnire de taină cu Dan Barna și Dacian Cioloș / SURSE

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, are vineri dimineaţă o întâlnire cu preşedintele USR, Dan Barna, şi cu preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, potrivit unor surse politice citate de Antena3. Întâlnirea nu va avea loc la Guvern.

Marţi, Ludovic Orban a avut o întâlnire, la Parlament, cu Dan Barna. Discuţiile au vizat proiectul de buget, alegerile locale, reprezentarea diasporei în legislativ."Am discutat pur şi simplu nişte chestiuni generale de principiu, vom avea şi în cadrul alianţei, spre sfârşitul săptămânii, o întâlnire cu premierul Orban şi vom intra în detalii specifice în perioada următoare. (...) Este important acest principiu ca în oraşele unde sunt primari PSD să avem un candidat unic al Opoziţiei, acolo unde e posibil. (...) Am spus şi în această întâlnire: Gabriela Firea poate fi înfrântă, însă pentru asta e nevoie să fie un candidat unic al Opoziţiei în Bucureşti. Şi în perioada următoare exact aceste negocieri le vom purta, pentru a găsi candidatul care are cel mai bun suport popular în Bucureşti", a subliniat Dan Barna.

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat şi el, după întâlnirea avută cu liderul USR, Dan Barna, că a discutat cu acesta şi despre o non-beligeranţă între cele două formaţiuni în perspectiva alegerilor locale.



"Am trecut în revistă prevederile acordului pe care l-am încheiat. Am stabilit un mod de coordonare a acţiunilor la nivel parlamentar. Am discutat despre pregătirea Legii bugetului de stat şi despre câteva elemente din înţelegerea pe care am avut-o privind chestiuni legate de susţinerea în Parlament a legii primarilor în două tururi de scrutin. De asemenea, am abordat problema anticipatelor şi am discutat de îmbunătăţirea colaborării la nivel local între filialele noastre şi despre o non-beligeranţă între formaţiunile noastre politice, în perspectiva alegerilor locale", a precizat Ludovic Orban.



El a afirmat că pot exista colaborări punctuale acolo unde există această posibilitate în cazul alegerilor locale.