ULTIMĂ ORĂ Mandatul european de arestare pentru Sebastian Ghiță, ANULAT

Mandatul european de arestare emis pe numele omului de afaceri Sebastian Ghiță a fost anulat de magistrații de la Curtea de Apel Ploiești, informează România TV.

Sebastian Ghiţă a declarat, miercuri seară, că a cerut revocarea mandatului de arestare preventivă în dosarul privind contractele de prestare de servicii IT. El susține că avocații săi au dovedit că procurorii au falsificat probe. „Am solicitat revocarea mandatului de arestare pentru că avocaţii mei au reuşit să obţină noi probe şi noi dovezi că acest ultim dosar în care mai am mandat de arestare s-a bazat pe probe falsificate. Am dovada clară că procurorii de la Ploieşti, Onea şi Negulescu, au presat şi în acest dosar – cinci am avut – în fiecare dintre ele, tone, zeci de declaraţii au fost obţinute prin falsuri sau prin folosirrea unor martori care să dea declaraţii sub presiune”, a declarat Sebastian Ghiţă, la RomâniaTv.