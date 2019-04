ULTIMĂ ORĂ Marian Neacșu, declarații la ieșire de la audierile de la DNA: 'Am preferat să-l consider un capitol închis din viața mea'

Fostul secretar general al PSD, Marian Neacșu, în prezent la Pro România, a fost audiat miercuri la DNA în calitate de martor în dosarul în care trezorierul PSD Mircea Drăghici a fost pus sub urmărire penală. Neacșu a spus că le-a declarat procurorilor tot ce știe, conform Mediafax.

"Este un dosar deschis în 2019 și care vizează activitatea trezorierului și modul în care au fost cheltuite sumele din subvenții sau din alte surse ale partidului în legătură cu niște activități care am văzut că au apărut și în presă. În conformitate cu prevederile statutului, secretarul general al partidului nu are atribuții în această zonă. Atribuțiile respective sunt în sarcina trezorierului și a comisiei naționale de control financiar. Nu-mi este cunoscută această tranzacție, deci nu am de unde să știu", a declarat Marian Neacșu, la ieșirea de la DNA, unde a fost audiat în calitate de martor.

Întrebat dacă declarația sa dată în fața procurorilor poate fi catalogată drept favorabilă lui Mircea Drăghici, Neacșu a replicat: "Nu are de ce să fie nefavorabilă, eu am spus ceea ce știam, atât și nimic mai mult. Evident că audierea s-a făcut și în prezența avocaților aleși de domnul Drăghici. Am preferat să-l consider un capitol închis din viața mea și nu aș prea vrea să discut despre ce se întâmpla înainte acolo (în PSD -n.r.), sper că odată și odată s-or dezmetici".

Marți, la sediul DNA, a fost citat trezorierul PSD, Mircea Drăghici. El a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA pentru că şi-ar fi însuşit 380.000 de euro din subvenţiile acordate pentru PSD, pe care i-a folosit pentru plata unui imobil. DNA a arătat, prin intermediul unui comunicat de presă remis MEDIAFAX, că acest contract avea "un caracter simulat" pentru a-i permite lui Drăghici să folosească banii din subvenții în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, respectiv pentru plata parțială în proporție de peste 2/3 a unui imobil.

Drăghici îndeplinește funcția de trezorier al PSD, calitate în care are atribuții de gestionare și administrare a bunurilor și sumelor de bani provenite din fonduri publice sau private.

DNA mai spune că, în exercitarea funcției de trezorier, în cursul lunii februarie 2018, Drăghici, împreună cu o persoană din familie, a negociat și a convenit să achiziționeze, de la un vânzător, un imobil având o valoare de circulație de peste 500.000 euro, pe care să-l achite, în parte, cu sume de bani pe care le gestiona în calitate de trezorier, și în parte, cu fonduri proprii. Promisiunea de vânzare cumpărare dintre proprietarul imobilului și persoana din familia suspectului, dar și contractul de închiriere dintre același proprietar și PSD s-au încheiat în aceeași zi, adică pe 15 februarie 2018, pentru acelaşi imobil. Contractul de închiriere fusese încheiat pentru o perioadă de 10 ani, începând cu data de1 martie 2018, valoarea totală a chiriei fiind de 380.000 euro, ce urma să fie achitată după cum urmează: suma de 38.000 euro în termen de 5 zile, iar restul sumei în tranșe de cel puțin 19.000 euro pe lună timp de 18 luni, transmite DNA. În realitate, întreaga contravaloare a contractului ar fi fost achitată în avans, într-un interval de timp de 5 luni din sume de bani provenite din subvenția acordată formațiunii politice în baza Legii nr. 334/2006, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. După declanșarea controlului de către Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la utilizarea subvențiilor de formațiunea politică în cadrul căreia suspectul îndeplinea funcția de trezorier, a fost reziliat contractul de închiriere, precum și promisiunea de vânzare-cumpărare și restituite sumele de bani încasate cu titlu de chirie și pentru achiziționarea imobilului, mai spune DNA.