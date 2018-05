ULTIMA ORĂ - Nicolae Bănicioiu își anunță demisia din PSD. Victorie pentru partidul lui Ponta

Fostul ministru Nicolae Bănicioiu a anunțat vineri că își va da demisia din PSD, adăugând că va pleca la Pro România, partid condus de Victor Ponta. El nu a ezitat să critice conducerea PSD, spunând că nu se mai regăsește în partid.

„Am luat decizia de a fi alături de colegii mei din guvernarea Ponta, guvernare în care am făcut multe lucruri bune, cu care am câștigat alegerile în 2012. Supărarea mea față de conducerea partidului este cunoscută, lipsa de consecvență și de deprofesionalizare continuă. Nu mai pot fi părtaș la toate aceste lucruri. (...) Stânga românească trebuie să rămână reprezentată de oameni profesioniști. Ce se întâmplă acum în partid nu mai are nicio legătură cu PSD. E doar o mică grupare de la PDL, care a pus mâna pe putere.(...) Nu ăsta este partidul în care am intrat și în care am crescut. (...) Liviu Dragnea trebuie să înțeleagă că trebuie să termine cu ipocrizia.”, a spus Bănicioiu.

Bănicioiu a spus pentru ȘTIRIPESURSE.RO că sunt mai mulți parlamentari nemulțumiți în partid care se gândesc să plece la Pro România.