ULTIMA ORĂ - Oamenii lui Cioloș, denunț pe numele lui Tudorel Toader, la Parchetul General

PLUS a depus joi la Parchetul General un denunţ împotriva ministrului Justiţiei Tudorel Toader, pe care îl acuză de fals în declaraţii, obstrucţionarea justiţiei şi influenţarea declaraţiilor. PLUS susţine că ministrul a minţit instanţa în 21 martie, transmiţând că „nu au fost emise acte prealabile cu privire la adoptarea unor ordonanţe de urgenţă pentru modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură penală”, iar o zi mai târziu a făcut public proiectul de modificare a codurilor penale.

"Cu câteva săptămâni în urmă, atunci când apăruse doar zvonul că Ministerul Justiţiei pregăteşte modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură penală prin ordonanţe de urgentă, PLUS s-a mobilizat rapid şi a iniţiat un litigiu prin care instanţa (Curtea de Apel Bucureşti) să oblige Ministerul Justiţiei să facă publice orice acte referitoare la pregătirea unor astfel de ordonanţe de urgenţă. Scopul demersului PLUS a fost acela de a afla ce pregăteşte ministrul Toader şi să nu ne trezim luaţi prin surprindere cu o nouă ordonanţă dată „noaptea, ca hoţii”. Iar instanţa a obligat Ministerul Justiţiei să pună la dispoziţie toate actele de pregătire a unei ordonanţe", explică PLUS.

La 21 martie, Ministerul Justiţiei a transmis instanţei o adresă prin care se afirma clar si răspicat că „nu au fost emise acte prealabile cu privire la adoptarea unor ordonanţe de urgenţă pentru modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură penală”. A doua zi, la 22 martie, în timp ce reprezentantul Ministerului Justiţiei se afla în faţa instanţei pentru a susţine această poziţie, Ministerul Justiţiei a făcut publice proiectul de modificare a celor doua coduri penale, relatează PLUS.

"Pentru aceste fapte, PLUS a depus astăzi la Parchetul General de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie un denunţ împotriva ministrului Tudorel Toader şi a directorului din cadrul Ministerului Justiţiei care a acceptat să mintă judecătorii pentru a salva PSD, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: Fals în declaraţii (art. 326 Cod Penal); Obstrucţionarea justiţiei (art. 271 Cod Penal) – pentru încercarea de a bloca procesul. De altfel, Curtea de Apel Bucureşti, fiind informată în mod fals că nu există niciun proiect de ordonanţă sau acte pregătitoare, a fost forţată să oprească procesul prin care noi, PLUS, ceream anularea lor; Influenţarea declaraţiilor (art. 272 Cod Penal) – urmând ca procurorii să analizeze cine a obligat funcţionarii din Ministerul Justiţiei să mintă pentru a apăra PSD-ul; Neglijenţă în serviciu (art. 272 Cod Penal)", precizează formaţiunea, care îşi afirmă toată încrederea în procurorii Parchetului General şi speranţa ca definiţia infracţiunilor menţionate să nu fie modificată prin ordonanţă de urgenţă, astfel încât ministrul Toader să scape de răspundere.