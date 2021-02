ULTIMĂ ORĂ PROTEST în Parlament: Deputații și senatorii PSD au cerut DEMISIA ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu

Deputații PSD au venit, luni, la Parlament cu pancarte negre, pe care scrie cu alb „Voiculescu, demisia”, considerându-l responsabil de gestionarea situației după incendiul de la Institutul „Matei Balș”.

Deputatul Mihai Fifor a spus că este necesar ca ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, să vină în Parlament și „să dea socoteală”, iar până la acel moment, parlamentarii PSD îi cer demisia.

"Senatorii social democrati au cerut acum cateva minute demisia ministrului sanatatii, pentru incompetenta si lipsa de umanitate. Actualul ministru nu poate fi considerat un incepator lipsit de responsabilitate, pentru ca a mai fost ministru in guvernul Ciolos, se presupune ca stie in detaliu problemele din sanatate, are solutii - asa s-a batut cu caramida in piept in campanie.

In plus, a preluat stafeta de la un coleg din coalitia pierzatorilor #dedreaptaunitalaciolan, penelistul Tataru, care a manageriat Sanatatea 1 an si 3 luni.

Demisia sau demiterea sunt singurele solutii onorabile, daca PNL si USR - Plus mai au vreun pic de onorabilitate si de respect fata de români.

#Demisia #Onoare #rRespect", scrie Gabriela Firea pe Facebook.