ULTIMĂ ORĂ Protocol de colaborare semnat între PMP și PNL pentru susținerea Guvernului Orban: 'Suntem încrezători'

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a anunţat luni că a semnat cu preşedintele PNL, Ludovic Orban, un protocol de colaborare politică şi de susţinere pentru învestirea noului Executiv şi s-a declarat mulţumit de acest document, conform Agerpres.

Citește și: Veste PROASTĂ pentru români, decizia e luată - De când CRESC prețurile în comerțul cu amănuntul

"Am avut o întâlnire politică foarte bună. Am făcut un pas important în colaborarea dintre partidele noastre. Am semnat astăzi cu domnul preşedinte Orban un protocol de colaborare politică şi de susţinere pentru instalarea Guvernului pe care îl va conduce. Suntem mulţumiţi că pe punctele mari am găsit deschidere totală din partea colegilor din PNL în ceea ce priveşte proiectele mari de infrastructură, în ceea ce priveşte eliminarea pensiilor speciale, mai puţin pensiile de serviciu pentru militari. Suntem mulţumiţi că am găsit un numitor comun în ceea ce priveşte relansarea relaţiei pe Republica Moldova. Suntem mulţumiţi că am reuşit să stabilim o serie de criterii în ceea ce priveşte acţiunea viitorului Guvern pentru a-i proteja pe cei peste 3,5 milioane de cetăţeni români care muncesc în UE. Suntem încrezători că vom reuşi împreună să creionăm priorităţi pentru ţară, că sunt legate de sănătate, că sunt legate de educaţie, că sunt legate de mari proiecte de infrastructură. În linii mari, toţi cei 18 parlamentari ai PMP vor fi prezenţi în ziua votului, vor fi prezenţi în comisiile de specialitate şi vor acorda un vot de încredere pentru Guvernul condus de premierul desemnat Ludovic Orban", a declarat Tomac, după întâlnirea cu preşedintele PNL, Ludovic Orban.

El a indicat că în protocol este prevăzută susţinerea proiectului legislativ privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin, care va fi dezbătut în Parlament.

Tomac şi-a exprimat regretul că premierul desemnat "nu a avut curajul" să creeze un minister pentru relaţia cu Republica Moldova.

"Considerăm că România trebuie să aibă o abordare diferită în relaţia cu Republica Moldova faţă de ceea ce am avut până în prezent, lucru pe care l-am discutat şi astăzi cu premierul desemnat, pentru că nu este este orice relaţie cu orice stat, vorbim de cel de-al doilea stat românesc. Ne-a explicat că a stabilit deja această formulă guvernamentală de doar 16 ministere, dar că se va creea o agenţie guvernamentală pe relaţia cu Republica Moldova. Să sperăm că viitorul Guvern, după alegerile din 2020, va avea curajul să facă acest pas. Noi regretăm că nu s-a întâmplat acest lucru, dar în politică trebuie să accepţi ceea ce se poate astăzi şi sunt convins că vom reuşi pe această dimensiune să lucrăm foarte bine", a afirmat preşedintele PMP.

El a susţinut că îi va îndemna şi pe parlamentarii indecişi, cu care are dialog, să dea un vot pentru învestirea Guvernului.

Tomac a precizat că nu a intrat în detalii cu preşedintele PNL pe tema unei implicări a PMP în actul de guvernare la nivelul eşaloanelor inferioare.

"Nu am intrat în detalii pe această temă. Premierul desemnat şi-a exprimat disponibilitatea de a lucra cu specialişti pe care îi poate recomanda PMP cel puţin pe domeniile cheie unde avem specialişti, dar asta este o chestiune care nu a reprezentat o condiţie pentru PMP. Pentru noi a fost important să primim garanţii din partea premierului desemnat că proiectele mari ce ţin de priorităţile României vor fi tratate cu seriozitate, pentru că până acum doar în campaniile electorale toată lumea a promis spitale regionale, reformă în sănătate, reformă în educaţie, dar toate au rămas ca declaraţii de bune intenţii. Pentru noi este important că am reuşit să semnăm acest protocol politic şi este o garanţie pentru noi că nu dăm un vot doar pentru a învesti un Guvern ci pentru că credem că parte din proiectele pe care PMP le promovează vor fi susţinute şi la nivelul Guvernului", a spus preşedintele PMP.

Despre opinia fostului preşedinte Traian Băsescu, conform căreia programul PNL este unul "îmbătrânt", Eugen Tomac a afirmat că acesta are o experienţă vastă politică, a învestit foarte mulţi premieri şi poate avea şi opinii critice cu privire la programe de guvernare.