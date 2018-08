ULTIMA ORĂ Rudolph Giuliani dă noi detalii, după ce a provocat un SCANDAL URIAȘ în România: Interviu în The New York Times despre ce implicații are Guvernul SUA

Avocatul Rudolph Giuliani a afirmat miercuri că trimiterea unei scrisori adresate președintelui Klaus Iohannis, prin care cerea verificarea protocoalelor PG-SRI și stoparea presiunile asupra judecătorilor, nu are "legătură cu Guvernul SUA", relatează The New York Times.

Giuliani a declarat că, deși îl reprezintă pe liderul de la Casa Albă, rămâne totuși "un avocat și un consultant independent", arată The New York Times.

"Nu are legătură cu Guvernul SUA", a declarat Giuliani, făcând referire la scrisoarea trimisă în România.

"Ofer consultanță în probleme de securitate, forțe de ordine și terorism în mai multe țări. Toți avocații privați ai președintelui au avut activități private", a adăugat avocatul lui Donald Trump.

Anterior, pentru Politico.eu, Rudolph Giuliani declarase că a primit un onorariu pentru a transmite scrisoarea autorităților române din partea firmei de consultanță Freeh Group International Solutions, deținută de fostul director FBI, Louis Freeh.

Firma de consultanță Freeh Group nu a oferit imediat declarații cu privire la afirmații lui Giuliani, scrie The New York Times. Compania fostului director FBI este cunoscută pentru reprezentarea omului de afaceri român Gabriel Popoviciu, mai arată publicația.

