ULTIMA ORĂ - Un ministru din Guvernul Grindeanu trece la Pro România: 'PSD se dovedește a fi un partid de diletanți, de mafioți fără limite'

Pro România, partidul fondat de Victor Ponta, Daniel Constantin şi Sorin Cîmpeanu, dă lovitură după lovitură. După câteva transferuri importante, formaţiunea politică l-a cooptat şi pe fostul ministru al Comunicaţiilor din Guvernul Grindeanu, Augustin Jianu. Acesta a făcut anunţul intrării în Pro România, vineri seara, pe Facebook. În acelaşi timp, acesta a lansat un atac dur la PSD.

"Am intrat în politică pentru că am fost convins că schimbarea se poate face numai din interiorul sistemului politic. Am fost mereu împotriva celor care critică de pe margine, fără să se implice, fără să contribuie.

De-a lungul anilor am observat cu dezamăgire cum - în PSD, dar și în alte partide - loialitatea primează competenței sau eticii. Am văzut cum, rând pe rând, oameni de calitate au fost alungați pentru a face loc unor lipitori de afișe. Chiar și astăzi putem vedea cum analfabeți „loiali” primesc funcții de conducere plătite din banii românilor. Trăim cu toții o realitate tristă și penibilă.

Un lider din PSD mi-a spus cândva că partidul a fost mereu acuzat de corupție sau de comunism, dar niciodată de incompetență. Astăzi, PSD se dovedește a fi un partid de diletanți, de mafioți fără limite, iar tandemul Dragnea - Dancilă este, fără îndoială, cea mai mare catastrofă a istoriei recente a României.

În acest moment viitorul este incert, însă un lucru îl știm cu toții: ceva trebuie făcut. Schimbarea nu va veni singură.

Astăzi mă alătur lui Victor Ponta în proiectul #ProRomania", scrie Jianu pe Facebook.

Augustin Jianu a fost ultimul ministru care a rămas alături de Sorin Grindeanu la Guvern, în momentul în care PSD încerca să-l demită pe fostul premier.